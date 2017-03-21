İran 10 general ve binlerce asker kaybetti

Bölgede devam eden savaşlarda İran Devrim Muhafizları’na bağlı 10 general ile 2603 İran askerinin öldüğü belirtildi. İsrail’in Jerusalem Post gaztesinde yer alan habere göre söz konusu verilerin kaynağı İsrail kaynaklı Meir Amit İstihbaratı ve Terörizm Bilgi Merkezi… İstihbarat merkezi Beşar Esad rejiminin yanında yer alan ve uzun bir süredir asker desteği sağlayan İran hakkında bir rapor hazırladı. Raporda 6 yıl içerisinde 10'dan fazla generalin öldürüldüğünü İran’ın binlerce asker kaybı verdiği belirtildi. Rapora göre ölen 2603 askerden 511'i İran vatandaşı, 1045'i Hizbullah milisi ve 1047'si Afganistan ve Pakistan'dan Suriye'ye gönderilen Şii milisler… İran Devrim Muhafızları Komutanlığı bünyesinde Afgan milislerden oluşan Fatimiyyun Tümeni ile Pakistanlı milislerden oluşan Zeynebiyyun Tümeni Suriye'de İran adına savaşıyor. Dünya medyasında çıkan haberlerde, Suriye'de ölen İranlı askerlerin sayısının çok olmasının İran yönetiminde huzursuzluğa neden olduğu ve Tahran’ın başta İranlı üst düzey komutanlar olmak üzere diğer askeri kayıplar hakkında açıklama yapmadığı aktarılmıştı. DIŞ HABERLER