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İran AB'ye  mühlet verdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın devam edebilmesi için Avrupa ülkelerinin öneri ve garantilerini bu ay sonuna kadar İran'a sunması gerektiğini belirtti.

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:12
İran AB'ye  mühlet verdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'İran-Avrupa İşbirliği Konferansı'na katıldı. Arakçi konferansta yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmanın devam edebilmesi için Avrupa'nın İran'a öneri ve garantilerini bu ay sonuna kadar sunması gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa ülkelerinin ABD'nin yaptırımlarına karşı İran'a destek vermesini ve petrol satışı ve bankacılık işlemleri konusunda garantiler sunmasını istedi.

Avrupa'nın sunacağı önerileri inceledikten sonra anlaşmada kalıp kalmama konusunda karar vereceklerini belirten Arakçi, "Avrupa'nın sunacağı öneri paketi ve çözümler İran'ın nükleer anlaşmaya devam etmesini sağlayabilir ancak bu sağlanamadığı takdirde İran bir sonraki adımları atacaktır. Bunun sonuçlarının sorumlusu da ABD olacaktır" dedi.

Arakçi, "Avrupa ve anlaşmanın tarafı diğer ülkeler nükleer anlaşmayı sürdürmek istiyorsa daha fazla fedakarlıkta bulunmaları gerekiyor" ifadesini kullandı. Konferansın ardından Euronews'a mülakat veren Arakçi, 2015 tarihli nükleer anlaşamyı 'yoğun bakımda' olarak niteledi.

Arakçi " Bugün konferansra anlaşmanın yoğun bakımda olduğunu söyledim çünkü ABD'nin anlaşmadan çekilmesi sonrası dengesini yitirdi" dedi. Arakçı "Bizim için önemli olan anlaşmanın kar payları. O yüzden Avrupalıların (İran'daki) şirketlerini nasıl koruyacağını umursamıyoruz ama şirketlerin bizimle çalışmalarını önemsiyoruz" dedi.
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