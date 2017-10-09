İran: ABD ordusunu IŞİD’le bir tutarız

ABD'nin Ortadoğu'da hedef aldığı ülkelerden biri de İran.

ABD başkanı Donald Trump İran ile varılan nükleer anlaşmayı iptal etmek istiyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ‘10 Trump’ın’ dahi ülkesinin elde ettiği kazanımları geri çeviremeyeceğini söyledi.

ABD şimdi de İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor.

Biz de ABD ordusunu DEAŞ’la bir tutarız

Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, ABD'nin devrim muhafızlarını terör örgütü ilan etmesi durumunda ABD ordusunu terör örgütü DEAŞ ile bir tutacaklarını söyledi: “ABD’nin bu tür raporları eğer doğru ise, özellikle Ortadoğu'da Devrim Muhafızları ABD ordusunu DEAŞ ile aynı görecektir.”

Caferi Ağustos ayında Trump tarafından “Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele” yasasına da dikkat çekti:

“ABD yönetimi bu yasayı uygularsa İran bunu Washington'un tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi olarak görecek. Yasanın uygulanması durumunda ABD’nin askeri üsleri İran sınırlarından 2 bin kilometre yani İran füze menzilinden uzakta olmak zorunda. Trump’ın tutumu aptalca. Amerikalılar, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Trump yönetiminin aptal davranışını konvansiyonel füze, bölgesel ve savunma programlarında bir sıçrama fırsatı olarak kullanacağını bilmelidir."