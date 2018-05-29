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İran, Büyük İsrail'i engelliyor

"Suriye’de İran’ın askeri varlığına yer yok" diyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran politikasına destek aramak için Almanya ve Fransa'yı ziyaret edecek. Netanyahu'nun bu ifadesi İran'ın Büyük israil projesi önünde engel olduğunu ortaya koyuyor

29 Mayıs 2018 Salı 17:35
İran, Büyük İsrail'i engelliyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 4-6 Haziran tarihlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Netanyahu, Avrupa turu sırasında İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşebileceğini söyledi. Ziyaret öncesinde partisi Likud'un üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Netanyahu görüşmelerin içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Netanyahu İran'ın Suriye'de askeri varlığının olmaması gerektiği yönündeki pozisyonuna destek arayacağını söyledi. "Suriye'nin herhangi bir parçasında İran'ın askeri varlığına yer olmadığına inanıyoruz" diyen Netanyahu "Bunlar elbette sadece bizim pozisyonumuzu yansıtmıyor. Ortadoğu'daki ve Ortadoğu dışındaki başkalarının görüşünü de yansıttığını güvenli bir şekilde söyleyebilirim.

Müzakerelerimin ana odağında da bu yer alacak" diye konuştu. Netanyahu "Onlarla İran'ın nükleer arzularını ve ayrıca Ortadoğu'daki yayılmacılığını durdurmayı görüşeceğim. Kendi pozisyonlarımızı olabildiğince açık bir biçimde sunacağım. Yıllardır bu iki tehdide yalnız başına karşı koyduk. Sanıyorum ki şimdi durum daha iyi hale geldi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs tarihinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini duyurmuştu. Merkel ve Netanyahu bu açıklama sonrası ilk kez bir araya gelecek. Almanya, İsrail'in karşı çıktığı nükleer anlaşmanın sürdürülmesinden yana. Almanya ile İsrail arasındaki ilişkiler geçen yılın başında gerilmişti.

İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikalarına tepki gösteren Merkel, iki ülke arasındaki hükümetlerarası istişare toplantılarını belirsiz bir tarihe ertelemişti.

İsrail gerginliği tırmandırıyor

Öte yandan Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e havan saldırısı düzenlendiği iddialarının ardından İsrailli yetkililerden peş peşe gelen "Gazze'ye saldırı" tehditleri zaten gerilimli olan bölgedeki tansiyonu daha da artırdı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nden bu sabah İsrail'e en az 25 havan mermisi fırlatıldığı" ileri sürüldü. Açıklamada ayrıca atılan havanların büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" adlı savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ve saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.  Bu gelişmenin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik danışmanlarını acil toplantıya çağırdı.  Olaya ilişkin açıklama yapan Netanyahu, saldırıdan Hamas ve İslami Cihad'ı sorumlu tutarak "İsrail ordusu büyük bir güçle buna cevap verecek ve İsrail kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bedel ödetecek." ifadesini kullandı.
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