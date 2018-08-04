İran çatışmalara gebe

İran'da ekonomik sorunlara tepki gösteren halk, ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar düzenledi. 5 gün önce İsfahan'da patlak veren Tahran ve Elburz eyaletlerinde devam eden ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler bazı noktalarda eylemcilerle güvenlik güçlerinin çatışmalarına sahne oldu. Gösterilere katılan eylemcilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, Tahran'daki "Veliasr Meydanı" yakınlarında toplanan eylemcilerin sloganlar atarak yürüyüşe geçtikleri görüldü.

Tahran yakınlarındaki Kereç kentinde de rejim karşıtı slogan atan göstericilere müdahale eden güvenlik güçleri ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Polise taş atan eylemcilerin gözaltına alındıkları belirtildi. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Elburz eyaletine bağlı İştihard kentinde dün gece 21.00 sularında yaklaşık 500 kişilik eylemci grup dini bir medreseye saldırdı. Medrese yetkilisi Hüccetülislam Hindiyani, rejim karşıtı sloganlar atan "provokatörlerin" namaz odasındaki camları kırdıklarını söyledi. İranlı din adamı, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtılan eylemcilerin birçoğunun gözaltına alındığını aktardı.

Öte yandan İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, ülke genelindeki protestolar hakkında "İran Gazetesi"ne değerlendirmelerde bulundu. İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.

AA