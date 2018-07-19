İran'da çatışma çıktı

İran Polis Teşkilatı (NACA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Pakistan sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleriyle kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda bir sınır muhafızının hayatını kaybettiği belirtildi. Son haftalarda bölgedeki silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı gözleniyor.

Aynı eyalete bağlı Mircave kentinde 25 Haziran'da çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı hayatını kaybetmiş, saldırganlardan 3'ünün de öldürüldüğü bildirilmişti. Pakistan sınırının sıfır noktasındaki saldırıyı, "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt üstlenmişti. 3 Temmuz'da da Seravan kırsalındaki çatışmada sınır karakolunda görevli bir üsteğmen hayatını kaybetmişti. İran'ın olarak ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

AA