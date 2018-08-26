Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689

İran'da deprem can aldı

İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Tazeabad ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü 310 kişi yaralandı

26 Ağustos 2018 Pazar 15:48
İran'da deprem can aldı

Açıklamada ölen vatandaşlardan birinin hamile kadın, diğerinin ise kalp krizi geçiren 70 yaşında bir adam olduğu ifade edildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ve Kirmanşah Valisi Hoşeng Bazung ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ruhani, deprem bölgesindeki çalışmaların süratle tamamlanması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi talimatı verdi.

İran devlet televizyonunun haberinde İçişleri Bakanı Fazli'nin pazartesi günü deprem bölgesine gideceği ve çalışmaları denetleyeceği, ayrıca geçen yılki depremde yıkılan ve yerine yapılan yeni evlerin açılışını da gerçekleştireceği bildirildi. Irak-İran sınırında, 12 Kasım 2017'de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde İran'ın Kirmanşah eyaletinde 620 kişi hayatını kaybetmişti.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail polisinden çocuklara bile rahat yok
İsrail polisinden çocuklara bile rahat yok
Savaş çığırtkanı yaşamını yitirdi
Savaş çığırtkanı yaşamını yitirdi
İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın
İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın
Kiliseler kapılarına kilit vuruyor
Kiliseler kapılarına kilit vuruyor
137 göçmene izin çıktı
137 göçmene izin çıktı
ABD bölgedeki 'en gerici rejimleri' destekliyor
ABD bölgedeki 'en gerici rejimleri' destekliyor
Trump kendi bakanıyla kavgaya tutuştu
Trump kendi bakanıyla kavgaya tutuştu
Filistin direniyor İsrail öldürüyor
Filistin direniyor İsrail öldürüyor
Merkel gözünü Azerbaycan'a dikti
Merkel gözünü Azerbaycan'a dikti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim