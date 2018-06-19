İran'da ekonomiye asker yorumu

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhammed Ali Caferi, Tahran'da düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin ülkeyi yönetme biçimini eleştirdi.

Toplumsal adaletin sağlanması ile toplumun maddi ve manevi gelişiminin sağlanması için ülkedeki herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirten Caferi, "Halkın geçimi ve ekonomik sorunlar, düşmanların çabaları ve ülkedeki kötü yönetim nedeniyle bir açmaza dönüştü" dedi.

Toplumun her alanında varız

Caferi, ülke yönetiminin mevcut koşullara uygun olması gerektiğini belirterek, ülke yönetiminde İslam'ın göz önünde bulundurulmasının en önemli şart olduğunu ifade etti. Devrim Muhafızları Ordusu'nun sadece askeri bir yapı olmadığına dikkati çeken Caferi, "Devrim Muhafızları başlangıçta askeri bir güç olarak ortaya çıktı ancak bugün toplumun her alanında faaliyet gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Caferi, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben mektup yazan, İran ve ABD arasında ön şartsız doğrudan görüşmeler talep eden reformcu ve ılımlı kanattan 100'den İranlı siyasi ve sivil aktiviste de tepki gösterdi. İranlı aktivistler geçtiğimiz Cumartesi günü yaptıkları açıklamada Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda yaptığı anlaşmayı hoşnutlukla karşılayarak, Tahran'a da 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana iki ülke arasındaki düşmanlığı sona erdirme ve Washington'la 'ön şartsız diyalogu' başlatma çağrısı yapmıştı. "Buna karşı hoşgörülü olmadığımız takdirde bu kişiler halka ve devrime ihanet etmiştir diyebiliriz ancak asıl sorun onların fikirlerinin temelindedir.

Onların batılı, liberal ve İslami olmayan görüşleridir" diye konuşan Caferi ABD ile İran'ın daha önce Tahran'nın nükleer faaliyetleri hakkındaki görüşmelerini 'istisna' olarak niteledi. Fars haber ajansının aktardığına göre aktivistlerin çağrısını reddeden Caferi, "Kuzey Kore lideri bir devrimci ama bir komünist. O yüzden teslim oldu, biz aynısını yapmayacağız" ifadelerini kullandı.