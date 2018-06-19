Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94437
ALTIN
194.102
DOLAR
4.7316
STERLİN
6.2348
EURO
5.4729

İran'da ekonomiye asker yorumu

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkedeki kötü yönetim nedeniyle ekonomik sorunların açmaza dönüştüğünü savunarak, İran'ın balistik füze menzilini yükseltme planı olmadığını söyledi

19 Haziran 2018 Salı 18:29
İran'da ekonomiye asker yorumu

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhammed Ali Caferi, Tahran'da düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin ülkeyi yönetme biçimini eleştirdi.

Toplumsal adaletin sağlanması ile toplumun maddi ve manevi gelişiminin sağlanması için ülkedeki herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirten Caferi, "Halkın geçimi ve ekonomik sorunlar, düşmanların çabaları ve ülkedeki kötü yönetim nedeniyle bir açmaza dönüştü" dedi.

Toplumun her alanında varız

Caferi, ülke yönetiminin mevcut koşullara uygun olması gerektiğini belirterek, ülke yönetiminde İslam'ın göz önünde bulundurulmasının en önemli şart olduğunu ifade etti. Devrim Muhafızları Ordusu'nun sadece askeri bir yapı olmadığına dikkati çeken Caferi, "Devrim Muhafızları başlangıçta askeri bir güç olarak ortaya çıktı ancak bugün toplumun her alanında faaliyet gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Caferi, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben mektup yazan, İran ve ABD arasında ön şartsız doğrudan görüşmeler talep eden reformcu ve ılımlı kanattan 100'den İranlı siyasi ve sivil aktiviste de tepki gösterdi. İranlı aktivistler geçtiğimiz Cumartesi günü yaptıkları açıklamada Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda yaptığı anlaşmayı hoşnutlukla karşılayarak, Tahran'a da 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana iki ülke arasındaki düşmanlığı sona erdirme ve Washington'la 'ön şartsız diyalogu' başlatma çağrısı yapmıştı. "Buna karşı hoşgörülü olmadığımız takdirde bu kişiler halka ve devrime ihanet etmiştir diyebiliriz ancak asıl sorun onların fikirlerinin temelindedir.

Onların batılı, liberal ve İslami olmayan görüşleridir" diye konuşan Caferi ABD ile İran'ın daha önce Tahran'nın nükleer faaliyetleri hakkındaki görüşmelerini 'istisna' olarak niteledi. Fars haber ajansının aktardığına göre aktivistlerin çağrısını reddeden Caferi, "Kuzey Kore lideri bir devrimci ama bir komünist. O yüzden teslim oldu, biz aynısını yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zalimler 65 milyonu evinden etti
Zalimler 65 milyonu evinden etti
Avrupa siyasetini göç belirliyor
Avrupa siyasetini göç belirliyor
Darbeci Müşerref'in adaylığına ret
Darbeci Müşerref'in adaylığına ret
Hawaii beşik gibi
Hawaii beşik gibi
Kim yine Çin'e gitti
Kim yine Çin'e gitti
500 bin kişi sellerden etkilendi
500 bin kişi sellerden etkilendi
Nükleer silah üretimi artıyor
Nükleer silah üretimi artıyor
BM'den ABD'ye çağrı
BM'den ABD'ye çağrı
Japonya sarsıldı
Japonya sarsıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim