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İran'da esnaf greve gitti

İran'ın başkenti Tahran'da bir grup esnaf, ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan yükselişi protesto etmek için grev başlattı

26 Haziran 2018 Salı 13:34
İran'da esnaf greve gitti

Başkentteki 'Tahran Büyük Çarşısı'nda ekonomik sorunları protesto etmek için dükkanlarının kepenklerini kapatan esnaf, "10 bin tümene dolar istemiyoruz" şeklinde slogan attı.Tahran'daki 'Çahar Su Pasajı' esnafı da Pazartesi günü İran tümeninin döviz karşısındaki değer kaybını protesto etmek için eylem yapmıştı.

Esnaf, sık sık "Suriye'yi bırak, bizim durumumuza bak" ve "Grev, grev" şeklinde sloganlar atmıştı. İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti Nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı.

Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 8 bin 500 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiği ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemişti.

Son Güncelleme: 26.06.2018 20:20
Anahtar Kelimeler:
İranEsnafGrev
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