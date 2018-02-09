İran'da PKK ağzıyla konuşan vekil!

İran'ın Kürt gruplara karşı yaklaşımını da değerlendiren Erdebili, "Silahlı Kürt gruplarla çok az bağlantısı olan insanlar İran'da idam edildi ancak Suriye ve Türkiye'deki aynı gruplar İran tarafından destekleniyor. Bu sadece hükümet ya da resmi medya ile ilgili değildir. Örneğin İran'da sol eğilimlere mensup olanlar, liberalizm destekçileri ve ABD'yle bağlantılı olanlara lanet okurlar ancak ABD'nin Türkiye ve Suriye'deki silahlı terörist gruplara desteğini önemsemezler ve söz konusu grupları desteklerler" diye konuştu.

Aynı zamanda Rusya uzmanı da olan Erdebili, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı düzenlediği harekâta ilişkin Rus medyası ve uzmanların tepkisinin İran medyasının aksine olumlu olduğunu aktararak şöyle devam etti: "Örneğin Vladimir Jirinovsky ve Alexander Dugin gibi kişiler Erdoğan ve Zeytin Dalı Harekâtı'na övgüde bulundular. Rusya'daki tüm siyasi akımlar da Rusya'nın Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirmek istiyor."

AA