Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

İran'da polis cenazesinde Türkçe slogan

İran'da yoğunlukla Türklerin yaşadığı bölgede terör örgütü PKK/PEJAK tarafından öldürüldüğü öne sürülen polisin cenaze töreninde Türkçe "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı

26 Mayıs 2018 Cumartesi 16:33
İran'da polis cenazesinde Türkçe slogan

İran'da yoğunlukla Türklerin yaşadığı bölgede terör örgütü PKK/PEJAK tarafından öldürüldüğü öne sürülen polisin cenaze töreninde Türkçe "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla terör örgütü telin edildi.

İran'da iki gün önce Türklerin yoğun olarak yaşadığı Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt'te silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Hamid Muhammedi (19), Tebriz'de binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle defnedildi.

Tebriz'de düzenlenen cenaze törenine eyalet yöneticileri ve emniyet müdürleri katıldı.  "Araznews" adlı haber sitesi ise Muhammedi'nin terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK militanlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini yazdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cenaze törenine katılan halkın Türkçe "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak terörü lanetlediği görüldü. Öte yandan terör örgütü PKK/PEJAK'ın faaliyetleri son yıllarda özellikle İran'ın batısı ile kuzeybatısında arttı. Terör örgütünün saldırılarında şimdiye kadar onlarca İranlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
S-500'ler gizli deneme sonrası devrede
S-500'ler gizli deneme sonrası devrede
Çin devi yeniden faaliyette
Çin devi yeniden faaliyette
Yaptırımlar Rusya'yı etkilemez
Yaptırımlar Rusya'yı etkilemez
ABD liderliği kaybetti
ABD liderliği kaybetti
'Savaşı sevmeyiz ama iyi savaşırız'
'Savaşı sevmeyiz ama iyi savaşırız'
F-35 konusunda kafaları karışık
F-35 konusunda kafaları karışık
Evinde 28.6 milyon dolar çıktı
Evinde 28.6 milyon dolar çıktı
Maduro’dan ‘darbe’ suçlaması
Maduro’dan ‘darbe’ suçlaması
İzinsiz müdahale edemeyecek
İzinsiz müdahale edemeyecek

banner129

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim