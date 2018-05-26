İran'da polis cenazesinde Türkçe slogan

İran'da yoğunlukla Türklerin yaşadığı bölgede terör örgütü PKK/PEJAK tarafından öldürüldüğü öne sürülen polisin cenaze töreninde Türkçe "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla terör örgütü telin edildi.

İran'da iki gün önce Türklerin yoğun olarak yaşadığı Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt'te silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Hamid Muhammedi (19), Tebriz'de binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle defnedildi.

Tebriz'de düzenlenen cenaze törenine eyalet yöneticileri ve emniyet müdürleri katıldı. "Araznews" adlı haber sitesi ise Muhammedi'nin terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK militanlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini yazdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cenaze törenine katılan halkın Türkçe "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak terörü lanetlediği görüldü. Öte yandan terör örgütü PKK/PEJAK'ın faaliyetleri son yıllarda özellikle İran'ın batısı ile kuzeybatısında arttı. Terör örgütünün saldırılarında şimdiye kadar onlarca İranlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA