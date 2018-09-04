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İran'da stokçulara operasyon

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentinde stokçulara ait olduğu tespit edilen iki depoya düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyar tümen (700 bin dolar) olan çocuk bezi, temizlik ürünleri ve sağlık malzemeleri ele geçirildi

04 Eylül 2018 Salı 17:33
İran'da stokçulara operasyon

Doğu Azerbaycan Ticaret, Maden ve Sanayi Araştırma Kurulu Başkanı Gulam Hüseyin Haydarzade, Tebriz kentinde çocuk bezi, temizlik ürünleri ve sağlık malzemelerinin stoklandığı iki depo tespit edildiğini ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını söyledi.

İran Resmi Haber Ajansı IRNA'nın haberine göre, Haydarzade tüm depo sahipleri ya da üreticilerden depolarda muhafaza edilen ürünler hakkında resmi makamları bilgilendirmelerini isteyerek aksi takdirde haklarında yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulundu. İran'ın başkenti Tahran'da da önceki gün karaborsada satılmak üzere stoklanan çocuk bezlerinin bulunduğu bir depoya baskın düzenlenmişti.

İran Adalet Bakanlığına bağlı Zabıta Kurumu Başkanı Yasir Rayigani, başkent Tahran'da piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan çocuk bezlerinin stoklandığı bir depoya baskın düzenlendiğini aktarmıştı. Doların yükselmesiyle bazı ürünlerin satışının yapılmadığı İran'da bir paket çocuk bezi fiyatının son günlerde 23 bin tümenden (40 TL) 70 bin tümene (125 TL) çıktığı belirtiliyor.
AA

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