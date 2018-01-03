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İran'da tehlikeli gelişme

İran'da geçtiğimiz Perşembe günü başlayan protesto gösterilerinde bu kez rejim yanlıları sokağa indi. İran devlet televizyonuna göre on binlerce kişi sokakları doldurdu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:39
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İran'da tehlikeli gelişme

İran'ın çeşitli kentlerinde rejim yanlıları tarafından destek gösterileri düzenleniyor. Geçtiğimiz perşembe günüden bu yana meydana gelen rejim karşıtı gösterileri protesto etmek için bu kez rejim yanlıları Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr kentlerinde rejime destek mitingi düzenledi.

Göstericiler, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun Suudi Arabistan" ve "Kahrolsun fitneci ve münafık" şeklinde sloganlar attı. İran genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede protesto eylemlerinin başlamasından bu yana yaptığı ilk açıklamada dış güçleri suçladı.

Hameney'in resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamada, "Son günlerde, İran'ın düşmanları, İslam Cumhuriyeti'nde sorunlar çıkartmak için aralarında para, silahlar, siyaset ve istihbarat organlarının da bulunduğu farklı araçlar kullandı" ifadeleri yer aldı.

 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, protestoların arkasında ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın olduğunu savundu. Cumartesi gecesi Dorud kentindne gelen ilk ölüm haberiyle ilgili yapılan açıklamada ölen iki kişinin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüğü belirtilmişti.

Rusya'dan ABD'ye tavsiye

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Haley'e ABD'de kitlesel tutuklamaların nasıl yapıldığını anlatmasını tavsiye etti.

Haley'in BM'deki açıklamalarını Facebook hesabından değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de son yıllarda yaşanan protestoları ve Washington yönetiminin bunlara tepkisini anımsattı.

 Zaharova, "Şüphesiz, ABD heyetinin dünyaya anlatacağı şeyler vardır. Örneğin; Haley, ABD'nin protesto gösterilerini dağıtma deneyimlerini paylaşabilir, kitlesel tutuklamaların nasıl yapıldığının ve Occupy Wall Street eyleminin nasıl bastırıldığının detaylarını anlatabilir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İranİsrailABDRuhaniHamaneyRusya
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