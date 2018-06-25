Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93854
ALTIN
191.250
DOLAR
4.6920
STERLİN
6.2035
EURO
5.4790

İran'da 'tuzlu su' göç sebebi

İran'da Abadan Ticaret Odası Başkanı Hayyatzade, musluk suyunun tuzlu olması nedeniyle insanların kenti terk ettiklerini söyledi

25 Haziran 2018 Pazartesi 16:44
İran'da 'tuzlu su' göç sebebi

İran'da Abadan Ticaret Odası Başkanı Mesud Hayyatzade, musluk suyunun tuzlu olması nedeniyle insanların kenti terk ettiklerini belirtti. Hayyatzade Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentindeki musluk suyunun tuz oranının yüksek olması nedeniyle arıtma maliyetlerinin de yüksek olduğunu vurgulayarak, bu nedenle kentteki üretimin durma noktasına geldiğini ifade etti.

İran'da Abadan Ticaret Odası Başkanı Mesud Hayyatzade, "Fabrikalar, suyun deniz suyu kadar tuzlu ve arıtma maliyetinin yüksek olması nedeniyle üretimi durdurdu. İşçilerse çevre illere göç etti." dedi. Bu durumdan en çok çiftçilerin etkilendiğini dile getiren Hayyatzade, şunları söyledi: "En çok etkilenen kesim, kentin asli geçim kaynağı olan buğday eken çiftçiler oldu.

Bu sınıfın faaliyetleri de sona erdi." Çözüm için ülke yöneticilerinin 29 Haziran tarihini verdiklerini hatırlatan Hayyatzade, halkın 2011 yılından beri yöneticilerden işittiği bu vaatlere inanmadığını belirtti. Hayyatzade, petrokimya fabrikalarında da bazı bölümlerin tatlı suyla soğutma yapmaları gerektiği için tatil edildiğini kaydetti. Abadan Su İdaresi binası önünde çarşamba günü toplanan onlarca kişi, içme suyunun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini protesto amacıyla eylem düzenlemişti.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye dünyanın dilinde
Türkiye dünyanın dilinde
Suriye'den ABD'ye kınama
Suriye'den ABD'ye kınama
Fransa'da Müslümanlar hedefte
Fransa'da Müslümanlar hedefte
Hindistan'da yağışlar can aldı
Hindistan'da yağışlar can aldı
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler çatıştı
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler çatıştı
Çin tansiyonu yükseltti
Çin tansiyonu yükseltti
Acı itiraf! Yaptırımlar İran'ı etkiliyor
Acı itiraf! Yaptırımlar İran'ı etkiliyor
Hamas adil olunmasını istedi
Hamas adil olunmasını istedi
Leopar öldüren 2 kişi gözaltına alındı
Leopar öldüren 2 kişi gözaltına alındı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim