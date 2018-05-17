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İran'da yeni kıpırdamalar

İran'da Fars eyaletine bağlı Kazerun kentindeki protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:42
İran'da yeni kıpırdamalar

İran medyasına yansıyan haberlere göre, Kazerun'da hükümetin kenti ikiye ayırma planını protesto etmek amacıyla dün gece düzenlenen gösteriler şiddete dönüştü. Göstericilerden bazılarının kentteki polis karakoluna saldırdığı ve karakolu ateşe verdiği belirtildi. Olaylar sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Göstericiler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silah sesleri duyuluyor. Yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde yer alan Kazerun, son haftalarda hükümetin kenti ikiye ayırma planına tepki gösteren bölge halkının düzenlediği gösterilere sahne olmuştu.
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