İran'dan ABD'ye dava misillemesi

New York'ta federal bir mahkemenin Suudi Arabistan'la bağlantılı 11 Eylül saldırılarıyla ilgili İran'ın 6 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmesi sonrası İran meclisi harekete geçti. IŞİD militanlarının Haziran 2017'de Tahran'da İran meclisi ile Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin türbesine düzenlediği ve 17 kişiyi öldürdüğü saldırılarla ilgili İran meclisinin Washington'a karşı uluslararası mahkemede dava açılması yönünde karar aldığı öğrenildi.

Fars haber ajansına bu bilgiyi aktaran İranlı milletvekili Ebulfazl Ebuturabi, ABD'de 2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın, Demokrat Partili rakibi ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı suçlarken "IŞİD'i ABD yarattı'' dediğini hatırlattı.

Daha sonra Trump'ın başkan seçildiğini belirten Ebuturabi, 'bir ülkenin başkanının gündeme getirdiği iddiaya güvenilmeyecekse neye güvenileceği' vurgusunu yaptı. İranlı vekil, bu yüzden İran meclisinin Washington'a karşı uluslararası mahkemede dava açmaya karar verdiğini söyledi.

Ayrıca İran başsavcılığının da kendi adına dava açtığını kaydetti. ABD'de iki başkan adayı arasında eylülde yapılan ilk TV münazarasında, Trump, dönemin başkanı Barack Obama ile Hillary Clinton'ın çekilme kararının Irak'tan yarattığı boşluk sayesinde IŞİD'in oluştuğunu savunmuştu.

Trump ''Hillary Clinton, IŞİD emekleyen bir bebekken, sen dışişleri bakanıydın. Şimdi IŞİD 30'dan fazla ülkede faal. Peki sen onları durduracak mısın? Hiç sanmam'' demişti. 7 Haziran 2017'de Tahran'da İran meclisi ile devrim lideri Humeyni'nin türbesine 5 IŞİD militanı tarafından düzenlenen eşzamanlı saldırılarda 17 sivil öldü, 43 sivil yaralandı. DIŞ HABERLER