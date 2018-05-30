Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103869
ALTIN
187.816
DOLAR
4.4730
STERLİN
5.9580
EURO
5.2167

İran'dan ABD'ye dava misillemesi

ABD yargısının 11 Eylül saldırıları için İran'a 6 milyar dolarlık fatura çıkarmasına Tahran'dan misilleme geliyor. İranlı milletvekili Ebulfazl Ebuturabi,2017'de IŞİD'in Tahran'da düzenlediği saldırılarla ilgili meclisin ABD'ye uluslararası mahkemede dava açmaya hazırlandığını söyledi

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:21
İran'dan ABD'ye dava misillemesi

New York'ta federal bir mahkemenin Suudi Arabistan'la bağlantılı 11 Eylül saldırılarıyla ilgili İran'ın 6 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmesi sonrası İran meclisi harekete geçti. IŞİD militanlarının Haziran 2017'de Tahran'da İran meclisi ile Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin türbesine düzenlediği ve 17 kişiyi öldürdüğü saldırılarla ilgili İran meclisinin Washington'a karşı uluslararası mahkemede dava açılması yönünde karar aldığı öğrenildi.

Fars haber ajansına bu bilgiyi aktaran İranlı milletvekili Ebulfazl Ebuturabi, ABD'de 2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın, Demokrat Partili rakibi ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı suçlarken "IŞİD'i ABD yarattı'' dediğini hatırlattı.

Daha sonra Trump'ın başkan seçildiğini belirten Ebuturabi, 'bir ülkenin başkanının gündeme getirdiği iddiaya güvenilmeyecekse neye güvenileceği' vurgusunu yaptı. İranlı vekil, bu yüzden İran meclisinin Washington'a karşı uluslararası mahkemede dava açmaya karar verdiğini söyledi.

 Ayrıca İran başsavcılığının da kendi adına dava açtığını kaydetti. ABD'de iki başkan adayı arasında eylülde yapılan ilk TV münazarasında, Trump, dönemin başkanı Barack Obama ile Hillary Clinton'ın çekilme kararının Irak'tan yarattığı boşluk sayesinde IŞİD'in oluştuğunu savunmuştu.

Trump ''Hillary Clinton, IŞİD emekleyen bir bebekken, sen dışişleri bakanıydın. Şimdi IŞİD 30'dan fazla ülkede faal. Peki sen onları durduracak mısın? Hiç sanmam'' demişti. 7 Haziran 2017'de Tahran'da İran meclisi ile devrim lideri Humeyni'nin türbesine 5 IŞİD militanı tarafından düzenlenen eşzamanlı saldırılarda 17 sivil öldü, 43 sivil yaralandı. DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya'dan serbest dolaşım açıklaması
Avusturya'dan serbest dolaşım açıklaması
İsrailli Bakandan suikast çağrısı
İsrailli Bakandan suikast çağrısı
Yunanistan grevde
Yunanistan grevde
ABD'ye Çin'den çağrı
ABD'ye Çin'den çağrı
Lavrov: Yabancı silahlı güçler çıkmalı
Lavrov: Yabancı silahlı güçler çıkmalı
İran, Büyük İsrail'i engelliyor
İran, Büyük İsrail'i engelliyor
ABD’nin kırmızı çizgileri silindi
ABD’nin kırmızı çizgileri silindi
İtalya’da siyasi kriz büyüyor
İtalya’da siyasi kriz büyüyor
Türklere ayrımcılık utanç verici
Türklere ayrımcılık utanç verici
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim