İran'dan ABD'ye füzeli mesaj

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Halkımıza söz verdiğimiz gibi ülkemizin füze kapasitesini artırma çabalarımızdan kaçınmayacağız ve kesinlikle her gün füze gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

Geliştirilen yeni nesil 'Fetih Mübin' kısa menzilli balistik füzenin 'yüzde yüz milli' olduğunu belirten Hatemi, füzenin' atik, radara yakalanmayan, taktiksel ve hassas güdümlü' olduğunu söyledi. Tuğgeneral Hatemi, ayrıca konuşmasında "Büyük İran ulusu üzerindeki baskılar ve psikolojik savaş arttıkça her alandaki savunma gücümüzü geliştirme isteğimiz de artacak" ifadelerini kullandı.

İran'ın füze programı özelikle ABD ile Tahran arasındaki önemli tartışma konularından biri. İran savunma teknolojisinin geliştirilmesini savaş ve çatışmalarla dolu Ortadoğu'da bir gereklilik olduğunu ifade ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ülkesini İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan çekmiş ve İran'ın füze kabiliyetini ve bölgesel müdahalelerini kısıtlayan maddelerin de yer aldığı yeni bir anlaşma yapılması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkenin yaşadığı ekonomik sorunların sadece ABD baskısı sonucu olmadığını, hükümetin yanlış uygulamalarından da kaynakladığını söyledi. Hamaney ayrıca "Yaptırımlardan daha fazla hükümetin ekonomideki kötü yönetimi sıradan İranlılar üzerinde baskı yaratıyor. Buna ihanet diyemem ama bu, yönetimin büyük bir hatası" dedi.

Avrupa, ABD'yi karşısına almaz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Avrupa'nın İran için ABD ile karşı karşıya gelmeyeceğini söyledi.

Kemalvendi, Avrupa'nın mevcut düzen içinde İran'ı ABD karşısında koruma kapasitesinin olmadığını dile getirerek, "Avrupa, ABD karşısında çeşitli politikalar oluşturabilir ancak İran konusunda ABD ile karşı karşıya gelmez" dedi. Kemalvendi, ambargoların olumsuz etkisinin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde elde ettiği bazı kazanımları da kaybedeceğini ifade etti.