Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118272
ALTIN
161.692
DOLAR
3.7599
STERLİN
5.3089
EURO
4.6774

İran'dan ABD'ye tehdit

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ABD'nin Ortadoğu politikasına sert sözlerle yüklendi. ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına değinen Velayeti "ABD ya Fırat'ın doğusundan kendi istekleriyle çıkar ya da biz kovarız" dedi.

02 Şubat 2018 Cuma 13:43
İran'dan ABD'ye tehdit

İran merkezli Mehr haber ajansının aktardığına göre Hamaney'in Uluslararası İlişkiler'den sorumlu yardımcısı olan Velayeti açıklamalarını Meşhed kentinde 'Filistin İntifadasına destek' konulu bir konferansta yaptı.

"Ortadoğu dünyanın atan kalbi ve her ülke bu bölgede etkili olmak istiyor. Irak Kürdistan'ındaki referandum sırasında İsrail bayrağı dalgalandırılırken nasıl sessiz kalabiliriz?" ifadelerini kullanan Velayeti 'ABD'nin 'Büyük Ortadoğu'yu yaratmak istediğini' ve Libya, Suriye, Irak ve Yemen'deki gelişmelerin bunun sonucu olduğunu savundu.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına değinen Velayeti "Washington bölgedeki ülkeleri devirmek için onları bölmeye çalışıyor. Ve Suriye'deki son gelişmeler de bu planın bir sonucu. ABD Irak'ta başarısız olduğu gibi Suriye'yi de bölmeyi başaramayacak. Ya Fırat'ın doğusundan kendileri çıkarlar ya da onları oradan biz kovarız" diye konuştu.

Fars haber ajansının aktardığına göre Velayeti konferansta "İran'ın bölgedeki etkisi kaçınılmaz. İran bölgede kilit aktör olmayı sürdürecek. İran'ın bölgedeki mazlum ülkeleri terk etme niyeti yok" diye konuştu.

Yemen'de Husi milislerine karşı savaşan Suudi Arabistan'ın bu ülkedeki varlığını ABD'nin Vietnam Savaşı'ndaki yenilgisine benzeten İranlı yetkili "Bizim Suriye ve Irak'taki varlığımız bu iki ülkenin hükümetlerinin isteği üzerine gerçekleşti. Suudi Arabistan Yemen'deki uzamış varlığının onlar için bir başka Vietnam'a dönüşeceğini aklında tutmalı" ifadelerini kullandı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
İranABDHamaneyFilistin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya açıklarında sığınmacı faciası: 90 ölü
Libya açıklarında sığınmacı faciası: 90 ölü
KKTC'de hükümet kuruldu
KKTC'de hükümet kuruldu
Esad güçleri İdlib'e ilerliyor
Esad güçleri İdlib'e ilerliyor
Akıncı'dan geç gelen hamle
Akıncı'dan geç gelen hamle
'Türkiye, AB’ye üye olmamalı'
'Türkiye, AB’ye üye olmamalı'
Resulzade Bakü'de anıldı
Resulzade Bakü'de anıldı
Afrin'den bin kişi göç etti
Afrin'den bin kişi göç etti
Soçi'den 'demokrasi çağrısı' çıktı
Soçi'den 'demokrasi çağrısı' çıktı
'Çin ve Rusya en büyük rakibimiz'
'Çin ve Rusya en büyük rakibimiz'

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim