İran'dan ABD'ye tehdit

İran merkezli Mehr haber ajansının aktardığına göre Hamaney'in Uluslararası İlişkiler'den sorumlu yardımcısı olan Velayeti açıklamalarını Meşhed kentinde 'Filistin İntifadasına destek' konulu bir konferansta yaptı.

"Ortadoğu dünyanın atan kalbi ve her ülke bu bölgede etkili olmak istiyor. Irak Kürdistan'ındaki referandum sırasında İsrail bayrağı dalgalandırılırken nasıl sessiz kalabiliriz?" ifadelerini kullanan Velayeti 'ABD'nin 'Büyük Ortadoğu'yu yaratmak istediğini' ve Libya, Suriye, Irak ve Yemen'deki gelişmelerin bunun sonucu olduğunu savundu.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına değinen Velayeti "Washington bölgedeki ülkeleri devirmek için onları bölmeye çalışıyor. Ve Suriye'deki son gelişmeler de bu planın bir sonucu. ABD Irak'ta başarısız olduğu gibi Suriye'yi de bölmeyi başaramayacak. Ya Fırat'ın doğusundan kendileri çıkarlar ya da onları oradan biz kovarız" diye konuştu.

Fars haber ajansının aktardığına göre Velayeti konferansta "İran'ın bölgedeki etkisi kaçınılmaz. İran bölgede kilit aktör olmayı sürdürecek. İran'ın bölgedeki mazlum ülkeleri terk etme niyeti yok" diye konuştu.

Yemen'de Husi milislerine karşı savaşan Suudi Arabistan'ın bu ülkedeki varlığını ABD'nin Vietnam Savaşı'ndaki yenilgisine benzeten İranlı yetkili "Bizim Suriye ve Irak'taki varlığımız bu iki ülkenin hükümetlerinin isteği üzerine gerçekleşti. Suudi Arabistan Yemen'deki uzamış varlığının onlar için bir başka Vietnam'a dönüşeceğini aklında tutmalı" ifadelerini kullandı.

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