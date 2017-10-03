İran'dan ayetli mesaj

Akar'ın katıldığı toplantıda, ekrana ‘Allah yolunda sefere çıkmanın' emredildiği Tevbe Sûresi'nin 38 ve 39. ayetleri yansıtıldı. Türkiye ve İran'ın, "bağımsızlık referandumu" sonrası Kuzey Irak'a karşı ortak operasyon düzenlemesinin dillendirildiği günlerde, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar İran'a gitti. Başkent Tahran'da mevkidaşı Tuğgeneral Muhammed Bakiri tarafından törenle karşılanan Org. Akar ve beraberindeki kurmay heyeti, İran Genelkurmay Karargahı'na geçti. Hürriyet'te yer alan habere göre, karargahta iki ülkenin kurmayları tarafından düzenlenen toplantıda masa önündeki ekrana ‘Allah yolunda sefere çıkmanın' emredildiği Tevbe Sûresi'nin 38 ve 39. ayetleri ve ayetlerin Türkçe ve Farsça mealleri yansıtıldı. DIŞ HABERLER