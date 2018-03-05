İran'dan Batı'ya rest

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Cevad Zarif, Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian'la görüşmesinden önce Tahran'la ilişkilerde 'aşırıcılıkla' suçladığı Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi ve AB'nin ABD'nin baskısı altında hareket ettiğini ve bunun AB'ye zarar vereceğini belirtti.

Reformcu kesime yakın Etemad (İtimat) gazetesine konuşan Zarif, "Avrupa ülkeleri ABD'yi İran ile yapılan nükleer anlaşmada tutmak için aşırıcılıktan acı çekiyor ve bu nihayetinde Avrupa'nın politikalarına zarar verecek" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Le Drian, Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Le Drian'ın gündeminde Tahran'ın balistik füze denemeleri, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer uzlaşı ve Ortadoğu'daki gelişmeler bulunuyor.

Fransa’dan ortaya mesaj

Bakan Le Drian ziyaretten önce yaptığı açıklamada ülkesinin ABD'nin aksine İran ile yapılan anlaşmaya sadık olduğunu yinelemiş ancak "İran'ın balistik füze programı Fransa ve müttefikleri için büyük bir endişe kaynağıdır. Bu program BMGK'nin 2231 sayılı kararına uygun değil ve bölgede istikrarı bozan bir faktördür" ifadelerini kullanmıştı.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Mesud Cezayiri de bunun üzerine "İran'ın füze programı durmaksızın sürecek ve yabancı güçlerin bu konuda müdahale hakkı yok" diye konuştu.

Cezayiri ayrıca 'Hiçbir İranlı yetkilinin bu konuyu yabancılarla tartışmasına izin verilmediğini' söyledi.

DIŞ HABERLER SERVİSİ