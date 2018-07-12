Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89571
ALTIN
195.942
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.4564
EURO
5.6468

İran'dan Hindistan'a uyarı

İran, Hindistan hükümetinin İran'dan petrol ithalatını durdurması halinde bu ülkeye uygulanan özel imtiyazları sona erdireceklerini duyurdu

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:49
İran'dan Hindistan'a uyarı

İran'ın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Mesud Rezvaniyan, Hindistan'ın ABD'nin baskıları neticesinde İran'dan petrol ithalatını durdurması halinde Tahran'dan sağlanan özel imtiyazları kaybedeceğini belirtti. Rezvaniyan, "Eğer Hindistan, İran petrolü yerine Suudi Arabistan, Rusya, Irak ve ABD gibi ülkelerden petrol ithal ederse Tahran tarafından sağlanan imtiyazlardan mahrum kalacaktır" dedi.

ABD'nin müttefiklerine yaptığı İran'dan petrol ithalatının durdurulmasına yönelik baskılara değinen Rezvaniyan, ülkesinin Hindistan için 'güvenilir bir enerji ortağı' olduğunu söyledi. Hindistan'ı stratejik Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi projesine yönelik verdiği sözleri şu ana kadar yerine getirmediği gerekçesiyle de eleştiren İranlı diplomat, “Hint yatırımının Çabahar Limanı'nın genişletilmesi için vadettiği bağlantı projelerinin şimdiye kadar gerçekleşmemiş olması talihsiz bir durum" dedi.

Projenin stratejik açıdan önemine dikkati çeken Rezvaniyan, projenin tamamlanması için Hindistan'ın gerekli adımları atmasını beklediklerini dile getirdi. İranlı diplomat, ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi için iki ülkenin her alanda mevcut kapasitelerinden yararlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD tehdit etmişti

ABD, nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'a yaptırımları devreye sokacağını açıklamış ve müttefiklerinden İran'la petrol ticaretlerini kasım ayı itibarıyla sonlandırmalarını istemişti. İran, Hindistan ve Afganistan arasında imzalanan "Çabahar Anlaşması" ile İran'ın güneydoğusunda dünyanın en önemli enerji geçiş hatlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın girişinde ve Umman Denizi kıyısındaki Çabahar Limanı'nın, Hindistan'ın Orta Asya'ya, Afganistan'ın uluslararası sulara açılan kapısı olması planlanıyor.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAE'ye 'savaş suçu' suçlaması
BAE'ye 'savaş suçu' suçlaması
İsrail yine Suriye'yi vurdu
İsrail yine Suriye'yi vurdu
Kerkük'te hesapları tutmadı
Kerkük'te hesapları tutmadı
Almanya'dan Puigdemont'un iadesine yeşil ışık
Almanya'dan Puigdemont'un iadesine yeşil ışık
PKK, Irak'ın köylülerden haraç topluyor
PKK, Irak'ın köylülerden haraç topluyor
Gürcistan NATO yolunda
Gürcistan NATO yolunda
Trump 'koruma' parası istiyor
Trump 'koruma' parası istiyor
Türkiye ve İran kilit rolde
Türkiye ve İran kilit rolde
İbadi'den Kerkük çıkışı
İbadi'den Kerkük çıkışı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim