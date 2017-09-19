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İran'dan İsrail'e sert uyarı

İran ordusu başkomutanı Abdulrahim Musavi, en küçük bir hatasında İsrail'in kendi sonunu getireceğini ve 25 yıldan daha uzun süre ‘hayatta kalamayacağını' söyledi.

19 Eylül 2017 Salı 16:52
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İran'dan İsrail'e sert uyarı

İran ordusu başkomutanı Abdulrahim Musavi, en küçük bir hatasında İsrail'in kendi sonunu getireceğini ve 25 yıldan daha uzun süre ‘hayatta kalamayacağını' söyledi.

İranlı Tasnim haber ajansının aktardığına göre Musavi, İsrail'i ‘sessiz kalması' konusunda uyarırken, ‘ölümü için geri sayım' yapması gerektiğini belirtti.

Musavi, ‘İsrail'in yapacağı en küçük hatanın, bir şimşek hızında sonunu getireceğini' savundu.

Öte yandan Musavi, İsrail'in yapacağı herhangi bir hata sonucunda, Hayfa ve Tel Aviv'in yerle bir edileceğini de sözlerine ekledi. Habere göre Musavi, ‘Siyonist rejim İsrail'in bundan 25 sene sonra var olmayacağı görüşünün, 25 yıl boyunca hayatta kalacağı anlamına gelmediğini' ifade etti. İranlı başkomutan, ‘Tel Aviv'in ömrünün geri kalanında yapacağı en küçük bir hatada kendi ölüm fermanını imzalayacağını' söyledi.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
İranİsrailUyarı
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