İran'dan kritik su açıklaması

İran Çevre Bakanı İsa Kalenteri, Huzistan eyaletinde yaşanan su sorununun Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde Gotvend Barajının yerinin değiştirilmesi sonucu bölgeyi sulayan Karun Nehrinin tuzlanmasından kaynaklandığını belirtti.

İran çevre bakanlığı internet sitesine göre, bir grup üniversite öğrencisiyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Kalenteri, "Huzistan'da su dağıtımında sorun yaşanıyor. Eyaletin kuzeyi, rahatlıkla sudan istifade edebiliyor. Fakat güneyin nasibine atık su düşüyor" dedi.

Sorunun kaynağına dair açıklama yapan Kalenteri, "Şansızlık Gotvend Barajı'nın zemininden kaynaklanıyor. Devrimden önce ABD'li mühendisler tarafından projesi yapılmış ve bir sorun söz konusu değildi. 9'uncu hükümet döneminde barajın yerinin değiştirilmesiyle sorun başladı. Bu durum suyun tuz kubbelerinin derinliklerine nüfuz etmesine neden oldu. Kille su yatağını ayırırız dediler. Fakat ilk su verildiğinde Karun Nehri'nin tatlı suyu tuzlu hale geldi. Biz Huzistan suyunun büyük bir kısmını mühendislik hatasıyla tuzlu hale getirdik" diye konuştu.

Normalde Huzistan'ın su sorunu yok

Kalenteri, İran'ın iklim değişikliğinden zarar görerek susuz kalacak en son bölgesinin Huzistan iken mühendislik hatası nedeniyle kaynaklarının yok edildiğini ve kirletildiğini kaydetti.

Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz ve Abadan kentlerinde içme suyunun tuzlu ve kirli olması nedeniyle geçen günlerde protesto gösterileri düzenlenmişti. Gotvend Barajı, 5 milyar 72 milyon metreküp su tutma kapasitesiyle İran'ın en büyük barajı olma özelliğini taşıyor. İranlı milletvekili Hidayetullah Hadimi, Pazartesi günü Huzistan bölgesindeki su krizinin vahim noktaya ulaştığını açıklamıştı.

AA