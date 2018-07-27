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İran'dan sanal para hamlesi

İran Merkez Bankası Bilişim Hizmetleri Firması, İran’ın ilk sanal dövizinin tasarımını tamamladığı açıklandı

27 Temmuz 2018 Cuma 17:05
İran'dan sanal para hamlesi

ABD'nin yaptırımlarını delebilmek için İran'ın milli sanal para hazırlığında olduğu biliniyordu. İran Merkez Bankası'na bağlı olrak çalışan Bilişim Hizmetleri Firması ülkenin genel politikaları doğrultusunda bu alanda geniş bir çalışma yürüterek, İran'ın ilk sanal parasını tasarladı. Henüz resmi paylaşılmayan İran sanal parasının çok yakında tedavüle sürülmesi bekleniyor.
SELİM AYANOĞLU / İSTANBUL

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