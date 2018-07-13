İran'dan Suriye uyarısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir Valday tartışma kulübü toplantısına katılan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti, Washington'ın, özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'ın başlıca politikasının Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerini zayıflatmak, buralardaki ülkeleri bölmek ve bu ülkelere kendi gayri meşru etkilerini yaymak olduğunu ifade etti. Velayeti "Bunun en çarpıcı örneği Libya ve Somali'de yaşananlar. Libya büyük ve etkili bir Kuzey Afrika ülkesiydi, ancak darbeden sonra NATO'nun da desteğiyle ‘bölündü'.

Ülkenin doğal kaynakları günümüzde talan ediliyor" dedi. "Suriye, Irak ve Yemen'de de aynı şeyi yapmak istiyorlar" diyen Velayeti, "Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden savaş, Washington'ın Libya'da yaptıklarının benzerini yapmaya çalıştığını, ülkeyi bölmek istediğini gösterdi. Bunu saklamıyorlar da… Suriye'nin Kürt, alevi ve sünni bölgelerine bölünmesi gerektiğini söylüyorlar" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların Suriye'nin kuzeyindeki bir köye düzenlediği bombardımanda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Habere göre Deyr ez Zor sınırları içinde yer alan bu yerleşim yerlerinde hem ölenler hem de yaralananların çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, birkaç kişinin durumunun kritik olması nedeniyle saldırı sonucunda ölenlerin sayısının artabileceği belirtiliyor. Koalisyon güçlerinin hava saldırılarına ilişkin bu haber, Suriye ordusunun ülkedeki çatışmaların 2011'de başladığı kent olan Dera'da 7 yıl sonra yeniden kontrol sağlamasını izledi.

Su ve elektrik ihracı durduruldu

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, ülkedeki su ve elektrik sıkıntısı nedeniyle komşu ülkelere enerji ihracatını durdurduklarını açıkladı. Su meselesinin karmaşık bir soruna dönüştüğünü belirten Erdekaniyan, sorunun aşılması için iklim ve hava şartlarına uygun planlamalar yapılması gerektiğini ifade etti. İranlı Öğrenciler İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, ülkede yaşanan elektrik ve su sorununa ilişkin basına açıklama yaptı. Erdekaniyan, İran'daki enerji sorunları nedeniyle Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji ihracatını durdurduklarını söyledi. İhracat yapılması durumunda daha fazla kesintinin yaşanacağını dile getiren Erdekaniyan, "İddiaların aksine şu anda su ve elektrik ihracatımızı sıfır seviyesine getirdik." dedi. Ülkede yaşanan su meselesinin karmaşık bir soruna dönüştüğünü belirten Erdekaniyan, sorunların ve aksaklıkların ortadan kaldırılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Bir takım grupların su ve elektrik sorununu halkı kışkırtmak için kullanmak istediğini aktaran İranlı bakan, hassas ve tehlikeli olarak nitelediği mevcut süreçte halka sabırlı olması çağrısında bulundu. Erdekaniyan, sorunun aşılması için iklim ve hava şartlarına uygun planlamalar yapılması gerektiğini ifade etti. DIŞ HABERLER