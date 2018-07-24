İran'dan Trump’a 'dikkatli ol' uyarısı

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İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın tarihinin bazı ülkelerin ömründen daha fazla olduğunu söyledi. Zarif, Amerikan Başkanının İran’a karşı tehdit içeren Twitter mesajına değinerek, bu kabil tehditlerin İranlılar için bir önemi olmadığını belirterek, İranlıların 40 yıldan beri bu sözleri duyduklarını belirtti. Zarif, "Bizim için bunların önemi yoktur. Dünya birkaç ay önce bundan daha sert boş laflar duydu" dedi. Zarif, "İranlılar daha medeni oldukları halde bu lafları 40 yıldır duyuyorlar. Bizim 1000’lerce yıllık ömrümüz vardır ve bu uzun yıllar zarfında kendi imparatorluğumuz dahil, bir çok imparatorluğun çöküşünü gördük, bunlar bazı ülkelerin ömründen daha fazladır. Dikkatli ol" dedi.

Trump önceki gün Twitter’den Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ikazlarına karşın büyük harflerle yazdığı mesajında, "Hiç bir zaman ve hiçbir vakit Amerika’yı tehdit etmeyiniz, zira bunun sonuçlarına katlanırsınız" demişti. Cumhurbaşkanı Ruhani ise iki gün önce yaptığı açıklamada, "Amerikalılar İran ile barışın, barışların anası ve savaşın da savaşların anası olduğunu anlamalılar. İran milleti kendi efendisidir ve kimseye boyun eğmez" ifadelerini kullanmıştı.

Komşu ülkelere seslendi

Öte yandan İran İçişleri Bakanlığı, PKK'nın İran yapılanması PJAK'ın düzenlediği ve 11 İran askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından komşu ülkeleri gerekli müdahaleyi yapmaları konusunda uyardı. Tahran merkezli Tasnim Haber Ajansına konuşan İran İçişleri Bakanı Güvenlik Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, isim vermeden "Biz söz konusu komşu ülkelere bu teröristlere karşı gereken müdahaleyi yapmalarını bildirdik, ancak gerekli müdahalelerin yapılmaması durumunda ülkemizin güvenliğini sağlamak için teröristlerin sınırlardaki mevzilerini hedef alacağız" dedi. İran'ın batısındaki Merivan kentinde 11 Devrim Muhafızının ölümüyle sonuçlanan saldırıyı PKK'nın İran yapılanması PJAK'ın üstlenmişti.

İlaç ithalatını TL üzerinden yapacak

İranlı milletvekili İlyas Hazreti, ABD yaptırımları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme ithalatının Türk lirası ve Çin yuanı üzerinden yapılacağını belirtti. ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzemelerin ithalatında dolar kullanılmadığını aktaran İranlı milletvekili Hazreti, Sağlık Bakanlığının yuan ve lira üzerinden ithalat yapacağını söyledi.

Hazreti, "Tıbbi malzeme ve ilaç ithalatçılarına döviz tahsis etmek için alınan önlemlerden biri Çin ve Türkiye'nin para birimleri olarak yuan ve lirayı kullanmaktır." dedi. İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya göre, ilaç ve tıbbi ekipman temininde lira kullanan ithalatçıların herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten Hazreti, "Türk şirketler, İran ile riyal üzerinden ticaret yapma imkânı sağlayacak bir anlaşmaya hazırlanıyorlar." ifadesini kullandı.