Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92589
ALTIN
192.679
DOLAR
4.8756
STERLİN
6.4096
EURO
5.7080

İran'dan Trump’a 'dikkatli ol' uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanının İran’a karşı tehdit içeren Twitter mesajına değinerek, İran’ın tarihinin bazı ülkelerin ömründen daha fazla olduğunu söyledi. 40 yıldan beri bu tür sözleri duyduklarını belirten Zarif, bunların 'boş laflar' olduğunu ifade etti

24 Temmuz 2018 Salı 16:55
İran'dan Trump’a 'dikkatli ol' uyarısı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın tarihinin bazı ülkelerin ömründen daha fazla olduğunu söyledi. Zarif, Amerikan Başkanının İran’a karşı tehdit içeren Twitter mesajına değinerek, bu kabil tehditlerin İranlılar için bir önemi olmadığını belirterek, İranlıların 40 yıldan beri bu sözleri duyduklarını belirtti. Zarif, "Bizim için bunların önemi yoktur. Dünya birkaç ay önce bundan daha sert boş laflar duydu" dedi. Zarif, "İranlılar daha medeni oldukları halde bu lafları 40 yıldır duyuyorlar. Bizim 1000’lerce yıllık ömrümüz vardır ve bu uzun yıllar zarfında kendi imparatorluğumuz dahil, bir çok imparatorluğun çöküşünü gördük, bunlar bazı ülkelerin ömründen daha fazladır. Dikkatli ol" dedi.

Trump önceki gün Twitter’den Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ikazlarına karşın büyük harflerle yazdığı mesajında, "Hiç bir zaman ve hiçbir vakit Amerika’yı tehdit etmeyiniz, zira bunun sonuçlarına katlanırsınız" demişti. Cumhurbaşkanı Ruhani ise iki gün önce yaptığı açıklamada, "Amerikalılar İran ile barışın, barışların anası ve savaşın da savaşların anası olduğunu anlamalılar. İran milleti kendi efendisidir ve kimseye boyun eğmez" ifadelerini kullanmıştı.

Komşu ülkelere seslendi

Öte yandan İran İçişleri Bakanlığı, PKK'nın İran yapılanması PJAK'ın düzenlediği ve 11 İran askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından komşu ülkeleri gerekli müdahaleyi yapmaları konusunda uyardı. Tahran merkezli Tasnim Haber Ajansına konuşan İran İçişleri Bakanı Güvenlik Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, isim vermeden "Biz söz konusu komşu ülkelere bu teröristlere karşı gereken müdahaleyi yapmalarını bildirdik, ancak gerekli müdahalelerin yapılmaması durumunda ülkemizin güvenliğini sağlamak için teröristlerin sınırlardaki mevzilerini hedef alacağız" dedi. İran'ın batısındaki Merivan kentinde 11 Devrim Muhafızının ölümüyle sonuçlanan saldırıyı PKK'nın İran yapılanması PJAK'ın üstlenmişti.

İlaç ithalatını TL üzerinden yapacak

İranlı milletvekili İlyas Hazreti, ABD yaptırımları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme ithalatının Türk lirası ve Çin yuanı üzerinden yapılacağını belirtti. ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzemelerin ithalatında dolar kullanılmadığını aktaran İranlı milletvekili Hazreti, Sağlık Bakanlığının yuan ve lira üzerinden ithalat yapacağını söyledi.

Hazreti, "Tıbbi malzeme ve ilaç ithalatçılarına döviz tahsis etmek için alınan önlemlerden biri Çin ve Türkiye'nin para birimleri olarak yuan ve lirayı kullanmaktır." dedi. İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya göre, ilaç ve tıbbi ekipman temininde lira kullanan ithalatçıların herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten Hazreti, "Türk şirketler, İran ile riyal üzerinden ticaret yapma imkânı sağlayacak bir anlaşmaya hazırlanıyorlar." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 24.07.2018 16:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan cayır cayır yandı
Yunanistan cayır cayır yandı
Avrupa ırkçılığa kayıyor
Avrupa ırkçılığa kayıyor
Irak’ın güneyi kaynıyor
Irak’ın güneyi kaynıyor
1 Filistinli daha şehit oldu
1 Filistinli daha şehit oldu
Sıcaktan ölenlerin sayısı 77'ye çıktı
Sıcaktan ölenlerin sayısı 77'ye çıktı
Türk öğrenciler ayrımcılık kurbanı
Türk öğrenciler ayrımcılık kurbanı
İsrail’den Rusya’ya İran baskısı
İsrail’den Rusya’ya İran baskısı
ABD-İran hattı çok gergin
ABD-İran hattı çok gergin
İsrail 'Davut Sapanı'nı ilk kez kullandı
İsrail 'Davut Sapanı'nı ilk kez kullandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim