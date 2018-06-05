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İran dümeni yine nükleere kırdı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ülkesinin uranyum zenginleştirme kapasitesini yükseltecek planı hayata geçirdiklerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bildirdiklerini duyurdu

05 Haziran 2018 Salı 18:16
İran dümeni yine nükleere kırdı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini yükseltecek planı hayata geçirdikleri konusunda Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren bağımsız kurum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı bilgilendirdiklerini söyledi.

Salihi, "Belirli faaliyetlerin başlayacağı konusundaki mektup ajansa gönderildi" dedi. Muhafazakarlara yakın Fars haber ajansının aktardığına göre Salihi, "Eğer şartlar oluşursa Natanz'da yeni santrifüjlerin üretim merkezinin açılışını ilan edebiliriz" diye konuştu. İran'ın Natanz'daki tesiste elektirik üretmek için altyapıyı geliştirdiğini de söyleyen Salihi, İran'ın nükleer faaliyetlerinin 2015'te P5+1 ülkeleri (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, ABD ve İngiltere) ile yapılan nükleer anlaşmanın (JCPOA) kapsamında olduğunu da vurguladı. Bunun 'sadece üretim aşamasının başlangıcı' olduğunu belirten Salihi, "Hemen sanrifüjleri kurmaya başlayacağımız anlamına gelmiyor" dedi.

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