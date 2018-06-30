İran engeli İsrail'i rahatsız ediyor

İsrail, son 3 aydır Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illeri içerisindeki Suriye yönetimi ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. Bu çerçevede İsrail geçen Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki uluslararası havalimanı çevresine iki füze saldırısı düzenledi.

İsrail, geçen iki yıl süresince Suriye'deki İran hedeflerine gerçekleştirdiği hava saldırılarını genelde üstlenmemekle birlikte inkâr da etmiyor. İsrail hükümeti, ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleriyle, İran'ın Suriye'de konuşlanmasını engellemek için üst düzey görüşmeler yaparken, bir yandan da bu saldırılar gerçekleşiyor. İsrail ve İran, karşılıklı olarak birbirlerini düşman olarak nitelendiriyor.

Açık açık söylüyorlar!

İsrail Hükümet Sözcüsü Ofir Gendelman, yaptığı açıklamada, İsrail'in, Suriye'de sadece İran'ın askeri varlığına değil, herhangi bir İran gücünün Suriye içerisinde bulunmasına da karşı olduğunu belirtti. "İran Suriye'yi İsrail'e saldırı düzenlemek için bir üsse dönüştürmek istiyor" diyen Gendelman, ülkesinin de çeşitli mekanizmalar aracılığıyla İran'ın Suriye'de askeri konuşlanma çabalarını başarısızlığa uğratmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Tahran yönetiminin bunu, bölgeyi tamamen istikrarsızlaştırarak ve İsrail'e saldırı için Suriye topraklarını kullanarak yaptığını iddia eden İsrail yönetimi, muhtemel bir savaşı engellemeye çalıştıklarını ancak diğer taraftan bir veya daha fazla senaryo dahilinde savaş istenmesine karşı askeri güçlerini savaşa hazırladıklarını dillendiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran'ın ve ona bağlı güçlerin, Suriye'de konuşlanmasını engellemeye çalışacaklarını, Suriye'nin İsrail'e saldırı için bir üsse dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini kaydetmişti.

DIŞ HABERLER