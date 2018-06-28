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İran'ı belirsizlikler bekliyor

İran'da çarşı esnafının başlattığı ve giderek büyüyen kepenk indirme eylemleri ile ABD yaptırımlarının etkisiyle bu ülkeyi gelecek dönemde daha büyük sorunların beklediği belirtiliyor

28 Haziran 2018 Perşembe 16:52
İran'ı belirsizlikler bekliyor

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Büyük Tahran Çarşısı'ndaki esnaf, ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurundaki yükselişi protesto etmek amacıyla dört gündür kepenk kapatma eylemi yapıyor. İran'da doların kısa sürede 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti Nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı aldı ve serbest piyasada alım satımı yasakladı.

Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada Pazar günü 9 bin tümen seviyesine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması, İran ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İran'da 187 milletvekili Cumhurbaşkanı Ruhani'ye açık mektup yazarak ekonomideki kötü gidişattan sorumlu yöneticileri değiştirmesini talep etti.

Milletvekilleri aksi takdirde meclisin devreye gireceği uyarısında bulundu. İran'ın yasama organı İslami Şûra Meclisi'ndeki 290 milletvekilinden 187'si, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben kaleme aldıkları açık mektupla, ülkedenin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkabilmesi için ekonomi yönetiminin değiştirilmesini talep etti. Bu arada Washington yönetimi, müttefiklerinin İran'dan petrol ithalatını Kasım ayına kadar durdurmasını talep etmeye hazırlanıyor.

İran yaptırımlara karşı koyacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin, müttefiklerine İran'dan petrol ithalatını Kasım ayına kadar durdurmaları çağrısına, "İran, iç dinamiklerine dayanarak ve uluslararası kapasitesini kullanarak ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacaktır" şeklinde cevap verdi.

ABD'nin dünyada yalnızlaşmaya doğru gittiğini savunan Kasımi, "ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın uluslararası siyaset alanında eski dünya olmadığını unutmuş olmalı" ifadelerini kullandı.
DIŞ HABERLER

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