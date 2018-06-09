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İran ile Rusya nükleeri görüşecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi sonrası geleceği belirsiz hale gelen nükleer anlaşma ile ilgili olarak durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini açıkladı

09 Haziran 2018 Cumartesi 16:44
İran ile Rusya nükleeri görüşecek

İran, ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmanın tamamen çöküşüne karşı teknik açıdan hazırlık yapıyor. İran Nükleer Programı Başkanı Salihi, nükleer silah geliştirme niyetinde olmadıklarını açıkladı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün, Çin'in Çinğdav kentindeki zirvesi öncesi Putin ile bir araya gelen Ruhani, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin Rusya ve İran arasında "önemli ve ciddi bir konuşmayı zorunlu kıldığını" belirtti.

İki ülkenin arasındaki yakın ilişkileri övgüde bulunan İran Cumhurbaşkanı, ayrıca Tahran ve Moskova yönetimlerinin Suriye'deki işbirliği ve oynadıkları rolü "çok önemli" bulduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayı başında anlaşmadan çekileceklerini ilan etmesi sonrası bir açıklama yapan Putin, bunun "acı sonuçlar” doğurabileceğini kaydetmiş ve anlaşmayı kurtarmak için Avrupa Birliği ile birlikte hareket edeceklerini belirtmişti.

İran Nükleer Programı Başkanı Ali Ekber Salihi de Perşembe günü ülkenin devlet televizyonuna konuşarak, anlaşmanın başarısızlığa uğrama ihtimaline karşı teknik açıdan hazırlıklı olduklarını söylemişti. İran'ın nükleer programını uluslararası gözlemcilerin denetimine sokan ve nükleer silah geliştirmeden atom enerjisini barışçıl bir şekilde kullanmasına olanak sağlayacak 2015 tarihli protokol, Birleşmiş Milletler'in beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin'e ek olarak AB ve Almanya'nın katılımıyla imzalanmıştı.

İran, ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmanın tamamen çöküşüne karşı teknik açıdan hazırlık yapıyor. İran Nükleer Programı Başkanı Salihi, nükleer silah geliştirme niyetinde olmadıklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin çekildiğini açıkladığı İran ile nükleer anlaşmasının korunamaması halinde “acı sonuçların” olacağını söyledi. İran yeni santrifüj inşa etmek için çalışmalara başladı. Tahran yönetimi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bilgilendirildiğini, nükleer anlaşmanın ihlal edilmediğini belirtti.

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