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İran'ın başı ekonomiyle dertte

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Ruhani'den hükümetin döviz piyasası ve ürünlerin fiyatını kontrol etme konusundaki başarısızlığı, bankacılık ambargoları, işsizliğin düşürülememesi, ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artışa ilişkin sorulara cevap vermesini istedi

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:38
İran'ın başı ekonomiyle dertte

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanıtlaması istemiyle 80 milletvekilinin imzasıyla verilen soru önergesi kabul edildi.

Meclis Başkanı Ali Laricani, 80 milletvekili tarafından Ruhani'nin yanıtlaması talebiyle başkanlık divanına sunulan soru önergesini kabul etti.

Kabul edilen önergeye göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, 80 milletvekilinin sorularını bir ay içinde meclisin açık oturumunda yanıtlamak zorunda. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, meclis, Ruhani'den hükümetin döviz  piyasası ve ürünlerin fiyatını kontrol etme konusundaki başarısızlığı, bankacılık ambargoları, işsizliğin düşürülememesi, ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artışa ilişkin sorulara cevap vermesini isteyecek.

Çalışma Bakanı Ali Rebii hakkında verilen gensoru önergesi de mecliste kabul edilmişti. Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Ali Asgar Yusufnejad, mecliste yaptığı konuşmada, Rebii'nin 10 gün içinde kendisini mecliste savunması gerektiğini ifade etmişti.

Ruhani'ye 'ekonomi ekibini değiştir' çağrısı

İran'da 200 milletvekili salı günü Cumhurbaşkanı Ruhani'ye açık mektup yazarak, ekonomideki kötü gidişattan sorumlu oldukları gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Çalışma Bakanı Rebii'nin görevden alınmasını istemişti. Tahran milletvekili Ebulfazl Suruş, görevden alınmamaları halinde söz konusu isimlerin meclis tarafından azledileceğini duyurmuştu.

Cenneti'den Ruhani hükümetine eleştiri

Bu arada İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ahmed Cenneti, hükümetin halkın sorunlarına ilgisiz kaldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Meclisin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yaptığı "mevcut ekonomik krizden sorumlu isimlerin görevden alınması" çağrısına değinen Cenneti, "Gerekli görülürse hükümetin ekonomi ekibi değiştirilmeli." dedi.

'Spekülatörler acilen cezalandırılsın'

Öte yandan İran Meclisinden 190 milletvekili, Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'ye hitaben yazdıkları mektupla altın ve döviz piyasasında yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan kimselerin "acilen" cezalandırılmasını istedi.

Milletvekilleri mektupta şu ifadeleri kullandı: "Altın ve döviz piyasasında yolsuzluk yaparak kamuoyunda karamsarlık ve ümitsizliğe yol açıp yeryüzünde bozgunculuk çıkartma suçundan tutuklanan kimselerin acilen cezalandırılmalarını istiyoruz."

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, 35 kişinin altın ve döviz piyasasında yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını açıklamıştı.

Ekonomik kriz giderek artıyor

İran'ın Meşhed kentinde geçen aralık ayında ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan, ardından birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay da başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

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İranEkonomiİran MeclisiHasan RuhaniCenneti
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