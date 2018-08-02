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İran'ın 'boğaz' kartı tedirgin etti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ı, Kızıldeniz üzerindeki önemli boğazlardan biri olan Babu'l Mendeb Boğazı'nı kapatma girişimine karşı uyardı

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:21
İran'ın 'boğaz' kartı tedirgin etti

İran'da da Cuma namazı sonrası düzenlenen yürüyüşlerle Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesine yönelik ABD ve İsrail'in aldığı karar protesto edildi. Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Ahmed Hatemi, hutbesinde cemaate yaptığı konuşmada, Filistin için tek kurtuluş yolun intifada dedi.

Ülkenin kuzeyindeki Hayfa deniz üssünde, deniz subaylarının mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, "İran, Babu'l Mendeb'i kapatmaya çalışırsa karşısında buna engel olacak güçlü bir uluslararası koalisyon bulacağına eminim. Bu koalisyonun içinde İsrail de olacaktır" dedi ancak koalisyonun hangi ülkelerden teşekkül edeceğiyle ilgili bilgi vermedi.

Netanyahu, denizin kendilerine pek çok olanak sunduğunu, deniz sayesinde İsrail gemilerinin geniş bir alana ulaşabildiğini ve bunun da ülkeye büyük bir güç kattığını sözlerine ekledi. İran destekli Husiler geçen hafta Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisine saldırı düzenlemişti. Saldırıda tankerlerden biri hasar görürken Riyad yönetimi, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan petrol transferinin askıya alındığını duyurmuştu.

Öte yandan İran güçlerinin, Rusya'nın girişimleriyle Golan Tepeleri'nden çekildiği iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İranlı güçlerin Golan Tepeleri'ndeki sınır hattından en az 85 kilometre geriye çekildiğini belirtti. Lavrentyev, "İranlı güçler çekildi ve o bölgede Şii yanlısı oluşumlar bulunmuyor. Bazı danışmanlar Suriye ordusunda görev yapabilir ancak İsrail için tehdit oluşturabilecek ağır silahlar sınır hattından en az 85 kilometre geriye çekildi" dedi.

'İran'nın varlığı meşru'

İran'ın Suriye'deki varlığının meşru olduğunu da kaydeden Rus özel temsilci, sözlerini şöyle sürdürdü: "İranlılarla İsrail sınırı yakınındaki askeri varlıklarının zorunlu olup olmadığını konuştuk. Açık bir şekilde, bunun zorunlu olmadığını söylediler. Madem öyle, neden orada bulunuyorsunuz, güçlerinizi oradan çekin." İran'ın Deyr ez Zor ve Ebu Kemal'de IŞİD'le mücadele konusunda birçok görevi bulunduğunu da aktaran Lavrentyev, İranlı güçlerin şu anda bu bölgeye kaydırıldığının altını çizdi.

Lavrentyev, İranlı güçlerin Suriye'nin güney bölgelerinden İsrail'le varılan mutabakat ve Rusya'nın verdiği garanti kapsamında çekildiğini de ifade etti. "Bu mutabakat sürüyor. İranlı güçler, son dönemde askeri yöntemlere daha sık başvurmaya başlayan İsrail yönetimini kızdırmamak için çekildi" diye devam eden Rus diplomat, Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun kısa süre sonra İranlı güçlerden boşalan bölgede çalışmaya başlayacağını vurguladı. Bu arada Lavrentyev, İranlı güçlerin çekilmesinin ardından İsrail'in askeri yollara başvurmaktan vazgeçmesini umduklarını da kaydetti.

Ahmedinejad'dan manidar çağrı

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD'de ikamet eden "Yeşil Kart" sahibi İran hükümet yetkililerinin yakınlarının isimleri ve banka hesaplarını açıklama çağrısında bulundu. Ahmedinejad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Trump, İran hükümet yetkililerinin yakınlarından Yeşil Kart sahibi olanların isimleri ve ABD'deki banka hesaplarının listesini yayımlayın." ifadelerini kullandı.

 Ahmedinajad daha önce de Ayetullah Sadık Laricani'nin başkanlığını yaptığı Yargı Erki yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlamış, bunun üzerine İran medyasında hükümet yetkililerine yakın bazı kişilerin ülke dışına döviz kaçırdığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Son yıllarda İran hükümetini hedef alan açıklamalar yapmaktan geri durmayan Ahmedinejad'ın iki yardımcısı Hamid Bakayi ile İsfendiyar Rahim Meşai yolsuzluk suçlamasıyla halen tutuklu durumda. İki gün önce Ahmedinejad ve kendisine yakın isimler, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak ülkedeki durumu protesto etmek için gösteri izni istemişti. Ahmedinejad'ın izin talebine henüz yanıt verilmedi.
AA

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