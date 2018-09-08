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İran kayıp 20 milyar doların peşinde

​​​​​​​İran Cumhurbaşkanı Ruhani, petrol dışı ürünlerden elde edilen ihracat gelirinin yarısının piyasaya girmediğine dikkat çekerek sorumluların yargılanacaklarını söyledi

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:05
İran kayıp 20 milyar doların peşinde

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol dışında 40 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını ancak bunun 20 milyar dolarının piyasaya girmediğini söyledi. Ruhani, başkent Tahran’da, 1981’de suikastla öldürülen eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai’yi anma töreninde konuştu. İran’da yaşanan ekonomik sorunun tamamen ABD yaptırımlarından kaynaklı olmadığının altını çizen Ruhani, petrol dışı ihracattan elde edilen 40 milyar dolardan 20 milyar doların pazara girmediğini belirtti.

‘Devlete ihanettir’

İhraç ürünlerinden elde edilen geliri piyasaya sürmeyen kurumlardan bazılarının kamu-özel teşekkülü olduğunu aktaran Ruhani, bunun “devlete ihanet” olduğunu ve bu konuda ihmalkârlık yapanların önce görevlerinden azledileceğini, ardından da haklarında dava açılacağını bildirdi. Ruhani, hükümet olarak e-devlete geçerek kayıt dışılığı ortadan kaldıracaklarını ve şeffaflık sağlayacaklarını dile getirdi. Hükümetin icraat yapmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Ruhani, yıl içinde üst düzey 666 atama yapıldığını, tüm eyalet ve kentlerde hizmetlerin aksamaması için çalıştıklarını ifade etti.

‘ABD kılıç çekmeseydi’

ABD’nin kendilerine yönelik ekonomik ve psikolojik bir savaş başlattığını savunan Ruhani, “rekabet ve intikam zamanı” olmadığını belirterek İranlı tüm tarafların birlikte hareket etmesini istedi. ABD’nin ekonomik yaptırımlarla halkı sokağa dökerek kendisine teslim olmasını amaçladığını öne süren Ruhani, müzakerelere ilişkin de şu ifadeleri kullandı: “ABD bir taraftan müzakere için muhtelif kanallarla mesaj gönderiyor diğer taraftan da İran halkına baskı uyguluyor. ABD dürüst ise ve İran halkının dostu ise neden halka baskıyı artırıyor? Eğer ABD kılıç çekmeseydi bizim de başka bir sözümüz olurdu. Fakat bugün savaştayız."

AA

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