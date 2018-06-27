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İran kıskacı Türkiye'yi de etkileyecek

Washington yönetimi müttefiklerinin İran'dan petrol ithalatını Kasım ayına kadar durdurmasını talep etmeye hazırlanıyor. ABD'nin bu adımı petrol ihtiyacının yarısını İran'dan karşılayan Türkiye'yi de etkileyecek

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:17
İran kıskacı Türkiye'yi de etkileyecek

ABD, İran'dan petrol ithalatı yapan devletlerin Kasım ayından itibaren Tahran'dan alımları kesmesi için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, müttefiklerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını o zamana kadar sıfırlamalarını hedeflediklerini söyledi.

Tahran yönetiminin uluslararası piyasalara petrol satışının kesilmesiyle birlikte azalacak olan küresel arzı karşılamak için ABD'li bir heyetin Ortadoğu'daki diğer üreticilerle görüşmek üzere gelecek hafta Körfez ülkelerini ziyaret edeceğini belirten yetkili, "İran'a akan fonları izole etmeyi ve İran'ın bölgedeki zararlı davranışlarının tümüne dikkat çekmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore ile birlikte İran'dan petrol ithalatı yapan başlıca devletler arasında yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2017 verilerine göre Türkiye yıllık ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini İran'dan yaptığı ithalat ile karşılıyor.

Buna göre 2017 yılında Türkiye'nin yurtdışından ithal ettiği 25.7 milyon tonluk ham petrolün 11.4 milyon tonu İran'dan satın alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ithalatçıların İran'a uygulanacak yeni yaptırımlardan etkilenmemesi için gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti. Yetkili ayrıca konuyla ilgili olarak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ve İran'dan petrol ithal eden devletlerin yetkilileri ile henüz görüşmediklerini ancak görüşeceklerini belirtti.

DIŞ HABERLER
 

Son Güncelleme: 27.06.2018 22:20
Anahtar Kelimeler:
AmbargoYaptırımABDİran
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