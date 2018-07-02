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İran körfezde ABD'yi izliyor

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD donanmasına ait destroyerin eşlik ettiği ‘kimyasal madde’ taşıyan bir geminin Basra Körfezi’ne giriş yaptığını bildirdi

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:36
İran körfezde ABD'yi izliyor

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şekarçi, kimyasal taşıyan aracın MV Cape Ray gemisinin olduğunu belirtti. Şekarçi, konuyla ilgili açıklamasında, “Söz konusu gemi, bu yakınlarda bir Amerikan destroyerinin eşliğinde bölgeye giriş yaptı” diye konuştu.

Geminin, üzerindeki maddeleri Suriye ve Irak’ın farklı bölgelerine taşımak için Basra Körfezi’ne geldiğini söyleyen Şekarçi, ABD’nin ‘tehlikeli yöntemler’ kullanarak Irak ve Suriye’deki askeri varlığını koruma niyetinde olduğunu ifade etti. Tuğgeneral Şekarçi, mürettebat sayısı ve gemideki madde dâhil olmak üzere geminin özellikleri ile ilgili detaylı bilgiye sahip olduklarını, bu bilgilerin, geminin bölgede bulunduğu misyon bilgileriyle birlikte daha sonra yayınlanacağını kaydetti.
DIŞ HABERLER

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