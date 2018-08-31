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İran Nükleer Anlaşmaya uyuyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran’ın uluslararası nükleer anlaşma uyarınca nükleer faaliyetlerine getirilen kısıtlamalara uyduğunu belirtti

31 Ağustos 2018 Cuma 15:45
İran Nükleer Anlaşmaya uyuyor

Amerika’nın İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında UAEK’nın İran’ın anlaşma kapsamında yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin değerlendirildiği ikinci raporundan ayrıntılar basına sızdı. Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yaptırımları yeniden devreye sokacağını açıkladığı Mayıs ayından bu yana ikinci raporunu hazırlayan örgüt, İran’ın uranyum zenginleştirme düzeyine getirilen sınırlama çerçevesinde kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

UAEK Mayıs ayında hazırladığı raporda da İran’ın uluslararası müfettişlerle işbirliği konusunda daha fazla çaba gösterebileceği ve bu şekilde güveni arttırabileceğini belirtmiş, ancak örgüt bu konuda bir kaygı taşıdığı yönünde bir ifade kullanmamıştı. Reuters haber ajansının ele geçirdiği bu son raporun metninde de benzer bir dilin kullanıldığı kaydediliyor.

UAEK raporunda İran’ın nükleer anlaşmaya uyup uymadığının doğrulanması için gereken teftişlerin hepsinin yapılabildiğini belirtti. Örgüte üye ülkelere dağıtılan raporda “Erişimin sağlanması konusunda İran’ın zamanında ve proaktif şekilde işbirliği yapması anlaşmaya ek protokolün uygulanmasını kolaylaştırıyor ve güveni de güçlendiriyor” ifadesi kullanıldı.
DIŞ HABERLER

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