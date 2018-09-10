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İran PKK'yı vurduğunu doğruladı

İran Devrim Muhafızları, Kuzey Irak’ta İran Kürdistanı Demokrat Partisi’ni hedef alan hava saldırısı düzenlediklerini doğruladı

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:05
İran PKK'yı vurduğunu doğruladı

İran Devrim Muhafızları, Kuzey Irak’ta İran Kürdistanı Demokrat Partisi’ni hedef alan hava saldırısı düzenlediklerini doğruladı. Saldırıda en az 11 kişinin öldüğü bildirildi. Irak, saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

İran'ın, İran Kürdistanı Demokrat Partisi'nin Kuzey Irak'taki karargahını hedef alan saldırısında en az 11 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları tarafından bugün yapılan açıklamada, Erbil'e bağlı Köysancak kentindeki hedeflere füze saldırıları düzenlendiği doğrulandı.

Devrim Muhafızları'nın medya birimi Sepah News'de yayımlanan açıklamada, "Muhafızlara bağlı hava güçlerinin füze birimi, yedi adet karadan karaya füzeyle teröristlerin merkez karargahını Cumartesi günü başarıyla vurdu” denildi.

Açıklamada, insansız hava araçları biriminin de operasyona katıldığı belirtildi. İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, bunun "Kürdistan’dan gelen teröristlerin İran İslam Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirdikleri hain eylemlere yönelik bir ceza” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın Irak sınırında bulunan Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Kirmanşah vilayetlerinde “terörist gruplar” tarafından saldırılar düzenlediğine işaret edildi.

İran'ın Kürdistan vilayetinin Merivan ve Kamyaran kentlerinde, İran Kürdistanı Demokrat Partisi'nin Devrim Muhafızları ile çatışmalara girdiği hatırlatıldı. Köysancak hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü düzenlenen saldırıda İran Kürdistanı Demokrat Partisi'nin 11 üyesinin öldüğü belirtildi. Saldırıda 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi. DIŞ HABERLER
 

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