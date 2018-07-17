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İran, Rusya'ya takas önerdi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanvekili Kemal Dehkani Firuzabadi, İran'ın ABD'nin yaptırımlarını aşmak için Rusya'ya sunduğu "petrole karşı ürün takası önerisine" tepki gösterdi

17 Temmuz 2018 Salı 15:50
İran, Rusya'ya takas önerdi

İran İşçi Haber Ajansı ILNA'ya konuşan Firuzabadi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Velayeti'nin Moskova ziyaretinde gündeme gelen, ABD'nin yaptırımlarını aşmak için iki ülke arasında İran petrolüne karşı ürün takası yapılacağına ilişkin açıklamalara değindi. Firuzabadi, "Petrole karşı ürün takası planı bize Birleşmiş Milletler tüzüğünün 7'nci faslı kapsamında bulunan (Irak'ın devrik lideri) Saddam Hüseyin dönemindeki Irak'ı hatırlatıyor" dedi.

İran'ın, Saddam Hüseyin dönemindeki Irak'ın durumunda olmadığını belirten Firuzabadi, "Petrole karşı gıda politikası Irak'ta uygulanmıştı ancak biz Irak değiliz" ifadelerini kullandı. Firuzabadi, İran'ın ABD harici Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin tamamıyla siyasi ve ticari ilişkilere sahip olduğunu ve ABD'nin yaptırımlarından sonra da bu ilişkilerini sürdüreceklerini dile getirdi. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın öneriyi inceleyeceğini duyurmuştu.
AA

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