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İran süprizlere hazırlık yapıyor

ABD'nin İsrail için hedefe koyduğu İran, düşmanın ekonomik darbelerine karşı, hazırlık yapmaya başladı. Muhtemel ambargolara karşı bir dizi kararlar aldı

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:52
İran süprizlere hazırlık yapıyor

İran Gümrük Müdürlüğü, başta un, buğday, mısır ve arpa olmak üzere toplam 18 tarım ürününün ihracatının yasaklandığını ve yasağın ikinci bir duyuruya kadar uygulanması gerektiğini bildirdi. İran Gümrük Müdürü Ali Ekber Şademani, söz konusu yasağın ülke genelinde bulunan tüm gümrüklerde uygulanacağını belirtti. Ayrıca İran'ın, borçların birikmesi sebebiyle Irak'a elektrik akışını durdurduğu bildirildi.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın dün itibarıyla Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurduğunu ve Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etti.

Elektrik akışının tekrar sağlanması için İran ile görüşmeler yapıldığını ifade eden Muderris, elektrik üretimlerinin tüketimi karşılamadığına dikkati çekti. Geçen Ağustos ayında Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yayınlanan rakamlara göre, elektrik ihtiyacı 23 bin megavat olan Irak, 15 bin 700 megavat elektrik üretiyor.
DIŞ HABERLER

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