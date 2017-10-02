İran tankları harekete geçti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililere göre, İran, Irak sınırının IKBY kısmına tank ve top konuşlandırdı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani’ye yakın medya kuruluşları da, İran ordusu ve Irak’taki Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin İran’ın Irak sınırı yakınındaki Kasr-ı Şirin bölgesinde ortak askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Habere göre, tatbikata İran Kara Kuvvetleri, topçu birlikleri, insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler katıldı.

Ayrıca bölgedeki sınır kapıları geçici olarak kapatıldı. İran ordusu, tatbikatın ilk aşamasını 25 Eylül’de IKBY’de yapılan bağımsızlık referandumundan 1 gün önce düzenlemişti.

HABER MERKEZİ