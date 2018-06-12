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İran ve ABD arasında çatışma riski

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'un, yaptırımların kalkması için öne sürdüğü 12 maddeyi İran'ın kabul etmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Taraflardan biri son anda geri adım atmazsa bu süreç askeri çatışmaya doğru gider" dedi

12 Haziran 2018 Salı 18:04
İran ve ABD arasında çatışma riski

Uygur, geçtiğimiz hafta yakalandıkları Adana'da ülkelerinde cezalandırılacakları için uluslararası koruma talep eden İranlı göçmenler ile yeniden gündeme taşınan İran'daki insan hakları ihlalleri, ekonomik ambargo sonrası oluşacak sosyal kriz, muhtemel bir İran-ABD çatışması ve Türkiye'ye etkilerini değerlendirdi. Kaçak İranlı göçmenlerle ilgili olayın abartılı olduğunu ve ajitasyon içerdiğini ifade eden Uygur, şöyle konuştu: "Kaçak İranlı göçmenler ülkelerine geri gitmek istemiyor olabilirler. Belli bir suçtan dolayı arandıkları veya yargılandıkları için de Türkiye'ye gelmiş olabilirler.

Olayın detaylarını bilmiyoruz. Çünkü İran'da saçını boyadı diye kimsenin kolu kesilmiyor ya da dövme yaptı diye idam edilmiyor. Son zamanlarda dövmeli pop şarkıcıları veya futbolcuların İranlı liderler ve siyasetçilerle fotoğrafları basına yansıyor. Ben İran'ın eskisine nazaran daha az baskıcı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar insan hakları konusunda bir düzelme görülse de kamusal alanda hala başörtüsü takma zorunluluğu var.

Ama kılık kıyafete olan bu müdahale gittikçe daha düşük seviyelere geliyor. Özellikle Tahran gibi büyük şehirlerde bu müdahalelerin iyice azaldığını söyleyebiliriz. Bu tip yumuşamalara rağmen bu tip olumsuz haberlerin sık sık basına yansıması ister istemez İran karşıtı bir algı operasyonu mu yaratılıyor, sorularına neden oluyor." Dr. Hakkı Uygur, ABD Eski Başkanı Barack Obama döneminde Batı medyasında oluşan olumlu İran algısının ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle tersine döndüğünü vurguladı.

Obama döneminde İran'daki insan haklarıyla ilgili olumsuz durumların çok fazla gündeme taşınmadığını söyleyen Uygur, şöyle devam etti: "Ancak Trump'la birlikte ABD'nin İran'la ilgili makro stratejisi değişince İran'ın menfi yönleriyle ilgili haberlerde bir artış oldu.
AA

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