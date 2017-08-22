İran’dan ABD’ye rest

İran Atom Enerjisi Örgütü Başkanı Ali Ekber Salihi, "Eğer kararlılık gösterirsek, en fazla 5 gün içinde Fordo'da (nükleer santral) yüzde 20 oranında zenginleştirmeye başlayabiliriz" dedi. Salihi şöyle devam etti: "JCPOA'yı (nükleer anlaşma) başarmak için çok çaba sarf ettiğimizden, elbette böyle bir şeyin olmasını istemeyiz." İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçen hafta, ABD'nin yeni yaptırımlar uygulamayı sürdürmesi halinde 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı saatler içinde terk edebilecekleri konusunda uyarıda bulunmuştu. DIŞ HABERLER