Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İran’dan ABD’ye yaptırım cevabı

İran meclisinin ABD’nin yaptırımlarına yanıt olarak kendi füze programının geliştirilmesi için 520 milyon dolarlık bir kaynağın ayrılması ile ilgili yasa tasarısını onayladığı açıklandı

Bu haber kez okundu.

İran’dan ABD’ye yaptırım cevabı

İran Meclis Sözcüsü Ali Laricani'nin konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi. "Amerikalılar bilmelidir ki bu bizim ilk adımımızdı" diyen Laricani, bugün onaylanan yasa tasarısının ‘ABD'nin bölgedeki terörist ve maceraperest eylemlerine karşı koymaya' yönelik olduğunu aktardı.

Daha önce ABD yönetiminin, İranlı 18 kişi ve kuruluşa Tahran'ın balistik füze programına destek verdiği gerekçesiyle yeni yaptırım uygulama kararı aldığı açıklanmıştı. Tahran ise Washington'un yaptırımlarını kınayarak, ABD'li kişilere ve şirketlere karşı yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
YaptırımABDİranİran’dan ABD’ye Yaptırım Cevabı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100