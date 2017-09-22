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İran’dan büyük hamle

İran 2000 km menzilli ve birkaç savaş başlığı taşıyabilen yeni balistik füzesini tanıttı. Cumhurbaşkanı Ruhani, “Ülkemizi savunmak için kimseden izin beklemeyeceğiz” dedi

22 Eylül 2017 Cuma 17:29
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İran’dan büyük hamle

Tasnim haber ajansı İran Devrim Muhafızları'nın hava-uzay biriminin sorumlusu Amirali Hacızade'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, Tahran'ın 2000 km menzilli ve birkaç savaş başlığı taşıyabilen yeni balistik füzesini tanıttığını duyurdu. Açıklama özellikle ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer ve füze programının tehdit teşkil etmeyi sürdürdüğüne yönelik suçlamalarının yapıldığı bir dönemde geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 72. BM Genel Kurulu'nda pazartesi günü yaptığı konuşma tansiyonu yükseltmişti. Trump, İran'ı 'tehlikeli' füzeler geliştirmekle ve Yemen, Suriye ve bölgedeki diğer yerlerde şiddeti yaymakla suçlamıştı.

İran-Irak Savaşı (1980-1988) başlangıcının yıldönümü münasebetiyle ilan edilen 'Kutsal Savunma Haftası' kapsamındaki askeri törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de "Askeri gücümüzü artıracağız. Füze kapasitemizi güçlendireceğiz. Ülkemizi savunmak için kimseden izin beklemeyeceğiz" demişti. 14 Temmuz 2015'te P5+1 ülkeleri ile İran arasında nükleer anlaşma yapılmış, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlandırması karşılığında bu ülkeye yönelik yaptırımlar kaldırılmıştı.

Ruhani rest çekti

ABD Başkanı Donald Trump’ın 72. BM Genel Kurulu’nda pazartesi yaptığı konuşmanın tansiyonu yükseltmesi sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den bir açıklama daha geldi. İran-Irak Savaşı başlangıcının yıl dönümü münasebetiyle ilan edilen 'Kutsal Savunma Haftası' için düzenlenen askeri törende konuşan Ruhani “Askeri gücümüzü artıracağız.

Füze kapasitemizi güçlendireceğiz. Ülkemizi savunmak için kimseden izin beklemeyeceğiz” dedi. Ordunun ‘gerekli görülen seviyeye kadar’ güçlendirileceğinin altını çizen Ruhani “Amacımız ülkemizi ve bölgeyi büyük güçlerin işgali ve terörden korumak” diye konuştu. Ruhani “Hoşunuza gitse de gitmese de Yemen, Suriye ve Filistin’in bastırılmış halklarının hakkını savunacağız” vurgusu yaptı. DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 22.09.2017 19:57
Anahtar Kelimeler:
İzinSavunmakFüzeSavas BaşlığıMenzilİran
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