İran’dan Suud’a yalanlama

Basra Körfezi’ndeki Mercan petrol sahasına botla yaklaşığı iddia edilen Devrim Muhafızları’na bağlı askerlerden üçünün, Suudi Arabistan tarafından gözaltına alındığı haberi hakkında İran’dan açıklama yapıldı. İran İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Daire Başkanı Macid Aghababaie, gözaltına alınan üç kişinin asker değil Buşehr kentinden balıkçılar olduğunu söyledi. Aghababaie, “Askeri personel olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok” diye de ekledi. Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı’ndan pazar günü yapılan açıklamada, cuma günü Mercan petrol sahasına yaklaşan bir botta silah yakalandığı belirtilmişti. Açıklamada, bottaki üç kişinin gözaltına alındığı ve bu üç kişinin sorgulandığı kaydedilmişti. Ayrıca açıklamada, “Bunun, Suudi kara sularında insanlara ve mala zarar vermeyi amaçlayan bir terörist faaliyet olduğuna şüphe yok” denilmişti. DIŞ HABERLER