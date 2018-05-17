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Irkçı Wilders tahrik ediyor

İslam düşmanlığı yaparak ülkesinde popüler olmak isteyen Hollanda Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Peygamber Efendimizi konu alan bir karikatür yarışması düzenleyeceğini açıkladı. Irkçı Wilders, yarışmayı güvenlik gerekçesiyle parlamento binasında düzenlemek istiyor

17 Mayıs 2018 Perşembe 16:48
Irkçı Wilders tahrik ediyor

DIŞ HABERLER

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, parlamentoda, Hz. Muhammed'in çizileceği  'karikatür yarışması düzenleyeceğini açıkladı. Aşırı sağcı lider, yarışmanın ifade özgürlüğüne yönelik baskılara bir tepki olarak düzenlendiğini savunuyor. Yarışmada birinci olan karikatüre 5 bin euro, ikinciye ise 2 bin 500 euro ödül verilecek.

Wilders, paranın adının açıklanmasını istemeyen 'cömert bir bağışcı' tarafından ödeneceğini söyledi. Yarışmanın kışkırtma amacıyla değil, düşünce özgürlüğünün altını çizmek için düzenlendiğini ileri süren ırkçı siyasetçi, sonuçların Hıristiyanların en önemli dini bayramı olan Noel'den önce sonuçlanacağını açıkladı.

Yarışmanın jüri üyeliklerini Wilders ile 2105 yılında ABD'deki karikatür yarışmasında ödül alan Arnavut asıllı Bosch Fawstin yapacak.

Aşırı sağcı lider, karikatür yarışmasını, 'Hollanda'da daha az Faslı' söylemi nedeniyle suçlu bulunduğu ancak ceza almadığı davanın temyiz duruşmasının başladığı Perşembe sabahı duyurdu. Özgür düşüncenin baskı altına alındığını savunan Wilders, buna örnek olarak da savcılık tarafından hakkında yapılan temyiz başvurusu ile Hollanda hükümetinin Çarşamba günü açıkladığı nefret suçlarına daha fazla ceza verilmesini içeren önergeyi gösterdi.

PVV lideri, Hz. Muhammed'i konu alan karikatür yarışmasını güvenlik gerekçesiyle parlamento binasında düzenlemek istiyor. Hollanda'da mecliste temsil edilen her parti, yılda bir kez mecliste resmi bir etkinlik düzenleyebiliyor. Wilders, parlamentoda izin verilmemesi halinde, yarışmanın başka bir yerde yapılacağını vurguladı.

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