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IŞİD ABD kontrolünde direniş gösteriyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, IŞİD'in Suriye'de sadece ABD'nin kontrolündeki bölgelerde direniş gösterdiğini söyledi

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:40
IŞİD ABD kontrolünde direniş gösteriyor

Konaşenkov, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya ve İran'ın yardımıyla Suriye halkına bir felaket yaşattı. Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye'de IŞİD'i yenebilecek tek güçtü" açıklamasına yanıt verdi. Konaşenkov, "ABD Savunma Bakanı'na Suriye'deki durumu gösteren haritayı incelemesini tavsiye ediyoruz. IŞİD militanlarının Suriye'de direnişe devam ettiği tüm noktalar, yalnızca ABD'nin kontrol ettiği bölgelerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Mattis'in Suriye'deki duruma ilişkin sözlü manipülasyonları karşısında Rusya Savunma Bakanlığı'nın şaşkına döndüğünü de kaydederek IŞİD'in Suriye'deki yayılışının ABD ve uluslararası koalisyonun 'suç niteliğindeki ihmali' sayesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

Konaşenkov sözlerini şöyle sürdürdü: "Washington, tüm bu süre zarfında kurgusal Suriye muhalefetini finanse etmeye ve muhalefete milyonlarca dolar tutarında doğrudan silah sevkiyatı yapmaya odaklandı.Ancak ABD'nin sevk ettiği silah ve mühimmatların çok büyük bölümü, Washington gibi Suriye hükümetini devirmeye çalışan El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra Cephesi'nin (yeni adıyla Fetih el Şam) eline geçti."
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