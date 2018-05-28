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IŞİD bağlantılı yeni örgütler kuruluyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ABD'nin kontrolündeki El Tanf bölgesinde IŞİD'le bağlantılı terör örgütlerinin ortaya çıktığını söyledi

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:16
IŞİD bağlantılı yeni örgütler kuruluyor

Lavrov, ABD'nin bölgedeki varlığının askeri açıdan hiçbir mantığının olmadığını vurguladı. ABD'nin kontrolündeki El Tanf'ta IŞİD'le bağlantılı terör örgütlerinin ortaya çıktığını belirten Lavrov, bunun Washington ile Moskova arasındaki anlaşmalara aykırı olduğunu ifade etti. Lavrov, ABD'nin El Tanf'tan güçlerini çekeceği yönündeki iddialara karşılık da, "Umarız bu gerçekte de olur" ifadesini kullandı.

Moskova'da basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya'nın bölgede terör örgütü oluşumuna dair ABD'yi birçok kez uyardığını belirtti. "Bu durum, Suriye'nin güneyinde gerilimi azaltmaya yönelik çalışmalarla bağdaşmıyor" diyen Lavrov, bu alanda diplomatlar ve askeri yetkililer düzeyinde temasların sürdüğünü kaydetti.

El Taft'taki Rukban göçmen kampında da terör örgütü oluşumları ile karşılaştıklarını ifade eden Lavrov, ABD'nin bölgedeki varlığının askeri açıdan hiçbir mantığının olmadığını vurguladı. Suriye'nin güneyinde İsrail ve diğer güçlerin varlığına ilişkin soruyu yanıtlayan Lavrov, "Bölgede Suriye ordusu güçleri dışındaki tüm güçler çekilmeli. Suriye'nin İsrail sınırında sadece Suriye ordusu güçleri olmalı" dedi.
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