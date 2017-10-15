IŞİD militanlarına Rakka'dan çıkma izni

Reuters'e konuşan Rakka Sivil Konseyi'nden Ömer Alluş, IŞİD militanlarının ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile yaptıkları çekilme anlaşması kapsamında kuşatma altındaki Rakka kentinden çekileceğini söyledi.

Alluş, militanların yaklaşık 400 sivili canlı kalkan olarak yanlarında götüreceğinin altını çizdi. Öte yandan Alluş, Rakka'da sadece yabancı IŞİD militanlarının kaldığını ancak bunların sayısının bilinmediğini kaydetti. Ömer Alluş, tahliye edilenlerin sayısı veya nereye götürülecekleri hakkında bilgi vermedi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcülerinden Albay Ryan Dillon tarafından cumartesi sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise son 24 saat içerisinde 100 kadar yerel IŞİD'linin teslim olarak Rakka'dan "uzaklaştırıldığı", ancak yabancı IŞİD'lilerin Rakka'dan ayrılmasına izin verilmediği ifade edilmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman 150 kadar yabancı savaşçının şehirde olduklarını, bir blok halinde şehirden ayrılmak istediklerini ve bu nedenle gelecekleri hakkında müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Abdulrahman, yabancı IŞİD'lilerin şehirden ayrılması ile ilgili asıl engelin, 2015'te Paris'te 130 kişinin ölümüne neden olan saldırıların planlayıcısı olduğu düşünülen IŞİD üyesinin bu grubun içerisinde yer almasının oluşturduğunu söyledi. Abdulrahman, bu kişinin teslim olmak istemediğini aktardı.

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