IŞİD Musul’da sivilleri öldürüyor

Irak ordusu Ocak ayında Musul'un batısını ele geçirmiş ve 27 Mayıs'ta da kentin batısında IŞİD militanlarının sıkıştığı bölgeyi ele geçirmek için yeni bir saldırı başlatmıştı. Musul'un savaştan önceki nüfusunun üçte birine yakını, yaklaşık 700 bin kişinin şimdiye kadar kentten kaçtığı bildiriliyor. Diğer taraftan BM Musul'un Irak ordusunun kuşattığı bir bölgesinde, çok tehlikeli koşullar altında 100 bin kadar çocuğun kaldığı ve bunların IŞİD tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığını açıkladı. BM Çocuk Fonu (UNICEF) dün yaptığı yazılı açıklamada, çocuklardan bazılarının çarpışmalara katılmaya zorlandıklarını ve iki ateş arasında kaldıklarını belirtti. UNICEF açıklamasında, "Musul'un batısında içlerinde çocukların da bulunduğu bazı sivillerin öldürüldüğü yolunda kaygı verici haberler alıyoruz. Bu kişilerden bazılarının her geçen saat daha da şiddetlenen çatışmalardan kaçmaya çalışırken öldükleri anlaşılıyor" denildi. UNICEF açıklamasında, "Sivil halka, hastaneler, klinikler, okullar, evler ve su şebekeleri gibi sivil amaçlı altyapıya yapılan saldırılara derhal son verilmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

‘İsrail işgale son vermeli’